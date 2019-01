Nienke (25): ‘Ondanks het bedrog daten we nu al drie jaar’

Hij is lief, hij heeft een goddelijk lichaam en je kunt uren met hem praten. Maar hij heeft ook nog iets anders: een vriendin. Marjolein, Nienke en Noor vertellen hoe het is om altijd de tweede viool te spelen.

Lees ook: Ooit een jaloers vriendje gehad? Dan wil je deze film zien

Pas nadat ze als een blok voor hem viel, ontdekte Nienke (25) dat haar vriend een dubbelleven leidt.

‘Mijn verhaal begint 3 jaar geleden, toen ik van studie switchte en in een andere stad ging wonen. Superspannend vond ik het allemaal: nieuwe ronde, nieuwe kansen! Ik was al een tijdje vrijgezel en een relatie zag ik wel zitten. Het duurde niet lang voordat hij me opviel en ik als een blok voor hem viel. Nooit eerder had ik zo’n sterk gevoel voor iemand gehad: het was liefde op het eerste gezicht.

Ik sprong dan ook een gat in de lucht toen ik ontdekte dat we in dezelfde klas zaten. We voegden elkaar toe op Facebook en raakten aan de praat. Toen hij me uitnodigde voor een eerste date, kon ik mijn geluk niet op, want blijkbaar vond hij mij ook leuk. We spraken af en het werd een heel fijne avond. Als een echte gentleman bracht hij me ’s nachts thuis. De klik was er en daarna zagen we elkaar elke dag op school. Dat er uiteindelijk meer gebeurde tussen ons, verbaasde niemand. Ik bleef steeds vaker bij hem slapen en van het een kwam het ander.’

Ups & downs

‘Het begon zo mooi. Totdat ik op de Facebookpagina stuitte van een meisje dat allemaal koppelfoto’s van haar én hem op haar profiel had. Die kon ik bij hem nergens terugvinden, maar uit de data en comments bleek duidelijk dat ze nog steeds een relatie hadden. Ik kon het niet bevatten. Hij had dus gewoon een dubbelleven! Doordeweeks met mij de bloemetjes buiten zetten en in het weekend het romantische koppeltje spelen met haar. Wat me nog het meest verbaasde, was dat hij zich nooit gedroeg als iemand die al bezet was. We zoenden in het openbaar en zelfs zijn beste vrienden zagen ons samen, terwijl ze blijkbaar wisten dat hij geen vrijgezel was.