Nog maar héél even geduld en seizoen 2 van ‘YOU’ verschijnt eíndelijk op Netflix. Zal de levensgevaarlijke psychopaat Joe zijn leven beteren? De zojuist verschenen eerste lange trailer licht een tipje van de sluier op.

Tragisch en spannend

Het eerste seizoen van YOU eindigde tragisch én spannend. Guinevere Beck overleefde haar ervaring met de psychopathische Joe uiteindelijk niet. Daarnaast bleek Joe’s ex-vriendin Candace, van wie iedereen dacht dat ze ook vermoord was, verrassend genoeg nog te leven.

Vluchten van verleden

In het tweede seizoen ontvlucht Joe New York, als hij ontdekt dat Candace nog een appeltje met haar gestoorde ex te schillen heeft. In LA probeert hij weer een normaal leven op te bouwen, voor zover mogelijk, maar zijn zieke persoonlijkheid zit hem wederom in de weg.

Nieuwe ‘Love’ interest

Hij wordt verliefd op een kok, genaamd Love Quinn. Tegen beter weten in zet Joe wéér alles op alles om Love in te palmen. Eventjes lijkt het erop dat Joe zijn streken verleerd is, maar dan heeft Candace hem alwéér achterhaald… De seriemoordenaar is niet van plan om zijn nieuwe relatie op het spel te zetten en vervalt in zijn schokkende oude gedrag.

Stockholmsyndroom

YOU werd gemaakt voor de zender Lifetime, maar werd pas een waar fenomeen toen de serie op Netflix terechtkwam. De meedogenloze, manipulatieve Joe (Penn Badgley, bekend van Gossip Girl) werd zelfs een heus sekssymbool, hoewel hij daar zelf nogal van schrok. Iets met het stockholmsyndroom, ofzo?

Bijna, bijna, bijna

De psychologische thriller werd een megahit en hield afgelopen kerst menigeen aan de buis gekluisterd. Het tweede seizoen verschijnt op 26 december. We verwachten dat er ook deze Tweede Kerstdag heel wat mensen liever blijven bingen dan boven het gourmetstel gaan hangen.

Bron: Superguide | Beeld: Still