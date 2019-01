‘Net als Sandra Bullock’: Netflix waarschuwt voor Bird Box Challenge na filmsucces

“Ik kan niet geloven dat ik dit moet zeggen, maar: VERWOND JEZELF ALSJEBLIEFT NIET MET DE BIRD BOX CHALLENGE.” Dat Twittert Netflix nadat de challenge rond de populaire Netflix-film viral is gegaan. Op sociale media worden massaal filmpjes gedeeld met mensen die geblinddoekt rondlopen.

De film gaat over een onzichtbare entiteit die op aarde verschijnt en met oogcontact mensen tot zelfmoord dwingt. Het enige wat er voor hoofdpersoon Malorie (Sandra Bullock) op zit is om de weg naar veiligheid geblinddoekt te vinden. Wat Sandra Bullock kan, kan ik ook, lijkt men met #BirdBoxChallenge te denken. Op de socialemedia-filmpjes en -foto’s is te zien hoe mensen geblinddoekt op straat hun weg proberen te vinden, geblinddoekte kinderen over elkaar heen buitelen en geblinddoekt hun hond uitlaten.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019