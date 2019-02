We waren al in onze nopjes toen onlangs bekend werd dat er een tweede deel komt van de romantische komedie To All The Boys I’ve Loved Before, maar nú maakt Netflix ons nóg gelukkiger. Want ook van dat ándere zwijmelsucces dat we afgelopen jaar massaal bingten – The Kissing Booth – is een vervolg in aantocht.

Kijkcijfers

Hoewel Netflix zich zelden of nooit uitlaat over kijkcijfers, maakte de streamingdienst wel bekend dat The Kissing Booth in Amerika het vaakst opnieuw werd bekeken door de abonnees. To All the Boys I’ve Loved Before kwam op de tweede plek. Van die laatste werd eind vorig jaar al een vervolg aangekondigd. Maar Netflix onthulde onlangs dat ook The Kissing Booth een tweede deel krijgt!

Tortelduifjes

In de aankondiging is te zien dat Elle (Joey King) en Lee (Joel Courtney) opnieuw een ‘kissing booth’ in elkaar timmeren, een kermisattractie waar verliefde tortelduifjes elkaar heimelijk kunnen zoenen. Die eerste zoen vormde in het eerste deel het startschot voor een romance vol complicaties, omdat Elle tegen beter weten in de oudere broer van haar beste vriend Lee zoende. De romcom was gebaseerd op de gelijknamige roman van Beth Reekles. Het is helaas nog niet bekend wanneer The Kissing Booth 2 te zien zal zijn bij Netflix, maar ingewijden denken te weten dat dit in 2020 zal zijn.