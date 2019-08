Nieuwe Netflix-serie is mix van Fyre Festival, ‘Black Mirror’ en ‘Hunger Games’

Heb je je ooit afgevraagd hoe het beruchte Fyre Festival eruit zou hebben gezien als de knappe feestvierders elkaar zouden gaan vermoorden? Nah, wij ook niet. Het mislukte evenement was immers al horror genoeg. Toch lijkt een dergelijk hersenspinspel de makers van de nieuwe Netflix-serie hebben geïnspireerd.

Welkom op het i-land

De eerste, behoorlijk angstaanjagende trailer van Welcome The I-Land doet denken aan een mix van het finaal misgelopen Fyre Festival, de series Black Mirror en Lost, de filmreeks The Hunger Games. Een opmerkelijke combi, die ons des te nieuwsgieriger maakt naar deze Netflix-nieuwkomer.

Net als het promofilmpje

De eerste helft van de trailer lijkt precies op het promofilmpje van Fyre Festival destijds. We zien een azuurblauwe zee, een magisch eiland, bloedmooie door het zand rollende mensen en een publiek dansend op EDM-muziek. Veelbelovende woorden schieten door het beeld: meeslepend en exclusief, boeiend en adembenemend. Maar dan komt een plottwist: eenmaal aangekomen op het eiland – waar iedereen welkom is – kom je er nooit meer vanaf. Oh jeetje.

The I-Land

De omschrijving van Netflix zelf klinkt als volgt: “In deze scifi-avonturenserie ontwaken tien mensen op een verraderlijk eiland. Ze herinneren zich niets en ontdekken al snel dat deze wereld niet is wat hij lijkt.” Al snel komt de groep erachter dat ze voor extreme fysieke en mentale uitdagingen staan om het eiland te ontvluchten. Worden ze op afstand in de gaten gehouden en getest? Hmm, die verlepte boterham kaas en een nacht in een natgeregende tent op het daadwerkelijke Fyre Festival klinkt opeens niet zo slecht meer…

Indrukwekkende cast

De zevendelige-serie, met een behoorlijk indrukwekkende cast, is vanaf 12 september te zien. Onder anderen Kate Bosworth, Alex Pettyfer, Natalie Martinez en Kota Eberhardt spelen mee.

