Zien: dankzij deze nieuwe Netflix-serie wordt opruimen appeltje-eitje

Haar boeken over opruimen waren al een wereldwijd succes, maar nu heeft de Japanse Marie Kondo ook een eigen Netflixserie. Leer efficiënt opruimen aan de hand van haar beroemde ‘KonMari-methode’.

Lees ook: Je kledingkast opruimen voor het nieuwe seizoen: zo ga je te werk

‘Mensen kunnen hun manier van opruimen niet veranderen tot ze hun manier van denken aanpakken’, stelt Marie Kondo. Voor haar befaamde opruimaanpak volstaat het niet om gewoon de handen uit de mouwen te steken. Wel moet je een bepaalde klik maken in je hoofd: welke spullen maken me gelukkig en welke niet?

Noodzakelijke spullen

De auteur van de bestseller ‘The Life-Changing Magic of Tidying‘ gelooft bovendien dat een opgeruimd huis je gezondheid alleen maar ten goede komt. Op die manier streeft Kondo naar een gebalanceerd huishouden waarbij je enkel de meest noodzakelijke spullen bijhoudt. Door één keer door te bijten, kan je nadien heel gemakkelijk je huis altijd netjes houden, belooft Kondo. Haar boeken waarin ze uitvoerig de zogenaamde KonMari-methode uit de doeken doet, gingen wereldwijd als zoete broodjes over de toonbank.

De vuilnisbak in

Met de nieuwe Netflixserie ‘Tidying up with Marie Kondo’ wil de opruimgoeroe nu ook het televisiescherm veroveren. De Japanse helpt acht afleveringen lang verschillende Amerikaanse gezinnen in hun zoektocht naar orde en netheid. Daarbij gaat Kondo zeer grondig te werk: uitpuilende kleerkasten worden gehalveerd en ongebruikte objecten gaan genadeloos de vuilbak in.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Jorik Leemans (Flair.be) | Beeld: still uit video