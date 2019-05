Ben je helemaal into de waargebeurde creepy verhalen? Goed nieuws! Na ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile‘ en ‘Dirty John’ kun je nog een serie aan je lijstje toevoegen. Namelijk: ‘The Yorkshire Ripper’.

The Yorkshire Ripper gaat over de seriemoordenaar Peter Sutcliffe. Hij is verantwoordelijk voor de moord op minstens dertien vrouwen. De serie zal volledig draaien om de slachtoffers en de vrouwen die een aanval van Peter overleefd. Zo wordt duidelijk hoe erg zijn daden moeten zijn geweest. Ook komt naar voren dat de politie behoorlijk wat fouten heeft gemaakt in deze zaak.

Bijnaam

In de periode juli 1975 t/m januari 1981 vermoordde en verminkte hij ten minste dertien vrouwen, met name prostituees. Op dit moment zit hij in de gevangenis voor de moord op dertien vrouwen en zeven pogingen tot moord. Hij heeft de bijnaam Yorkshire Ripper vanwege het gebied in Engeland waar hij zijn slachtoffers maakte en naar Jack the Ripper, een andere seriemoordenaar die zijn slachtoffers onder prostituees maakte. Helaas is nog niet bekend wanneer de serie op Netflix verschijnt. We keep you posted.

Producers have visited relatives of some of the women Sutcliffe killed as well as survivors https://t.co/muOJcqfJdC #yorkshireripper — Abbie Bray (@abbieb2011) 22 mei 2019

Bron: VIVA.nl | Beeld: still Ted Bundy