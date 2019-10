Happy holidays! Netflix’ zet kerstige trailer van allereerste Original-animatiefilm online

Halloween en de Sint zijn de eerstvolgende op het programma, maar ook Kerst komt met rasse schreden dichterbij. Netflix brengt ons al helemaal in de juiste sfeer met de trailer van de állereerste Netflix Original animatiefilm ‘Klaus’, waarin de oorsprong van de Kerstman onthuld wordt… ‘Frozen 2’, watch your back!

Ah, dáár komt die vent vandaan

De film gaat over Jesper, een slechte student die naar een eiland bovenaan de poolcirkel wordt gestuurd. De bevolking is daar saai en afstandelijk, maar dan ontmoet hij Klaus: een mysterieuze timmerman die in een hutje vol met speelgoed woont…

Van de maker van ‘Despicable Me’

Klaus is de eerste Netflix Original animatiefilm en wordt gemaakt door Sergio Pablos, de co-creator van de animatieknaller Despicable Me. Vanaf 15 november kun je de film zien op de streamingsdienst. Bekijk de trailer vast in onderstaande video.

We want more (kerstfilms)

Word jij ook altijd zo gelukkig van een ‘goede’ kerstfilm – het liefst vol met cliché’s en zwijmelmomenten? Dan zit je ook dit jaar weer gebakken. Er is een nieuw exemplaar onderweg met Vanessa Hudgens, die ook de hoofdrol speelde in dé Netflix-kersthit van 2018: The Princess Switch. The Knight Before Christmas moet in aanloop naar de feestdagen verschijnen op de streamingsdienst.

Love Actually, move over!

Ook bioscoopliefhebbers staat het nodige moois te wachten. Zo draait vanaf begin november Last Christmas op het witte doek, die volgens kenners weleens het succes van de ultieme kerstklassieker Love Actually zou kunnen gaan evenaren. In deze nu al heerlijke feelgood-film, met tevens een aardige Bridget Jones-vibe, speelt Game of Thrones‘-ster Emilia Clarke (Khaleesi) de hoofdrol. Lees hier meer over het verhaal én bekijk de eerste, zalige trailer.

