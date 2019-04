Nieuwe maand, nieuw binge-materiaal: déze films en series zie je in april op Netflix

Netflix heeft voor april weer een mooie collectie toegevoegd aan het aanbod. Zo kunnen we onder meer genieten van Noah Centineo’s (To All The Boys I’ve Loved Before) nieuwe film The Perfect Date, een nieuw seizoen van de Chilling Adventures of Sabrina en komen klassiekers als The Notebook langs!

Series

Chilling Adventures of Sabrina: deel 2

Na het succes van seizoen 1 was het niet de vraag of maar wanneer het tweede seizoen zijn entree zou maken. Seizoen 2 belooft nog duisterder te worden dan het eerste seizoen. De tienerheks moet keuzes gaan maken over haar toekomst en dat blijkt geen makkelijke opgave. Te zien vanaf 5 april.

Special

Deze nieuwe Netflix Original serie vertelt het verhaal van Ryan, een jongen die worstelt met zijn handicap en het feit dat hij homo is. Te zien vanaf 12 april.

The Protector

Het tweede seizoen van The Protector borduurt voort op de avonturen van Hakan, die de zware taak heeft om zijn stad te beschermen tegen het kwaad. Vanaf 26 april te zien.

Gevoel voor Tumor

In Gevoel voor Tumor wordt op humoristische wijze omgegaan met een moeilijk onderwerp: het krijgen van kanker. Het is een gedurfde komedie die wil laten zien hoe er zo normaal mogelijk met dit heftige onderwerp omgegaan kan worden. Seizoen 1 is vanaf 1 april te zien.

Films

Spider-man: Homecoming

Onder leiding van mentor Tony Stark keert Peter Parker terug naar huis waar hij woont bij zijn tante May. Hij probeert het dagelijkse leven weer op te pakken. Dit ritme wordt verstoord wanneer de nieuwe schurk The Vulture in beeld komt en zijn familie en vrienden in gevaar brengt. Tijd om weer in actie te komen dus! Te zien vanaf 8 april.

Wonder Woman

Diana vindt een spion uit de Eerste Wereldoorlog. Ze vermoedt dat Ares, god van de oorlog, dit veroorzaakt. Ze besluit naar het front af te reizen om Ares te zoeken en de oorlog vroegtijdig te beëindigen. Te zien vanaf 11 april.

The Perfect Date

Na het succes van To All The Boys I’ve Loved Before is Noah nu terug met zijn volgende romantische komedie. Om de universiteit te betalen maakt een scholier een dating-app, waarmee hij kan worden ingehuurd als ‘invalvriend’. Klinkt ideaal, maar loopt niet altijd helemaal zoals gepland. Te zien vanaf 12 april.

The Notebook

Deze klassieke tranentrekker gebaseerd op het boek van Nicholas Sparks vertelt het vurige liefdesverhaal van het ultieme koppel Noah en Allie. Na een gepassioneerde summer romance verliezen de twee elkaar uit het oog, tot het lot hen onverwachts opeens weer samen brengt. Te zien vanaf 22 april.

Rough Night

Rough Night gaat over een vrijgezellenfeest van een groep vriendinnen, dat volledig uit de hand loopt wanneer de stripper per ongeluk komt te overlijden. Er wordt een poging gedaan het lijk te dumpen, maar dat gaat niet zo soepel als gehoopt en de problemen beginnen zich langzaam op te stapelen. Te zien vanaf 27 april.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still