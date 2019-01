Nieuwe maand, nieuwe kijktips! Dít verschijnt er in februari op Netflix

De kop is eraf: de eerste maand van 2019 zit er op. Dat betekent niet alleen dat alle Dry January‘ers hun lol op kunnen, maar ook dat er weer een hoop nieuw binge-materiaal op Netflix verschijnt. Deze titels kun je verwachten.

Films

Velvet buzzsaw, met o.a. Jake Gyllenhaal – vanaf 1 februari (dit belooft wát!)

Goodfellas – vanaf 1 februari

Sleepless in Seattle – vanaf 1 februari

Fifty shades of Grey – vanaf 6 februari

High flying bird – vanaf 8 februari

Going in style – vanaf 9 februari

Gangster Squad – vanaf 13 februari

The breaker upperers – vanaf 15 februari

Identity thief – vanaf 15 februari

The Holiday – vanaf 15 februari

Role models – vanaf 15 februari

Sea of love – vanaf 15 februari

Paddleton – vanaf 22 februari

Isn’t it romantic – vanaf 28 februari

Red dragon – vanaf 28 februari

Velvet Buzzsaw trailer:

Series

Nightflyers – vanaf 1 februari

Russian doll – vanaf 1 februari

One day at a time (seizoen 3) – vanaf 8 februari

!Nailed it! México – vanaf 8 februari

Homeland (seizoen 7) – vanaf 12 februari

Dirty John – vanaf 14 februari

The umbrella academy – vanaf 15 februari (zijn we rázendbenieuwd naar!)

The story of us of Morgan Freeman – vanaf vanaf 18 februari

Bates Motel (seizoen 5) – vanaf 20 februari

Suburra (seizoen 2) – vanaf 22 februari

Go! Vive a tu manera – vanaf 22 februari

Shadowhunters: The Mortal Instruments (seizoen 3B) – vanaf 26 februari

Trailer The Umbrella Academy

Docu’s

ReMastered: The two killings of Sam Cooke – vanaf 8 februari (interessant!)

Larry Charles’ dangerous world of comedy – vanaf 15 februari

Chef’s table: volume 6 – vanaf 22 februari

ReMastered-trailer

Comedy specials

Ray romano: right here, around the corner – vanaf 5 februari

Ken Jeong: you complete me, ho – vanaf 14 februari

