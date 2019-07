Tissues in de aanslag: Netflix komt na ‘When They See Us’ met nóg een waargebeurde miniserie

Als je ‘When They See Us’ gezien hebt, kan het haast niet dat je het droog gehouden hebt. Weten zulke waargebeurde verhalen – hoe heftig ook – je altijd enorm te boeien? Omcirkel 13 september dan maar in je agenda, want dan staat je een nieuwe miniserie te wachten in dezelfde categorie.

De nieuwe serie waar we het over hebben, heet Unbelievable. Het verhaal is geïnspireerd op waargebeurde feiten uit The Marshall Project en draait om de tiener Marie Adler.

Serieverkrachter

In Unbelievable is te zien hoe Marie aangifte doet en beweert seksueel aangevallen te zijn door een indringer in haar eigen huis. Maar niet alleen de politie maar óók de mensen om haar heen twijfelen aan het verhaal van de tiener. Detectives Karen Duvall en Grace Rasmussen leren elkaar tijdens het onderzoek naar gelijksoortige zaken kennen en slaan de handen ineen om de potentiële serieverkrachter te pakken te krijgen.

Benieuwd? Je moet nog even geduld hebben, maar kunt wél alvast de trailer kijken:

