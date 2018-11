Er komt wéér een nieuwe Netflix-kerstfilm aan, met Vanessa Hudgens in de hoofdrol

Het duurt nog 46 dagen tot kerst, maar gelukkig gaat er minder tijd overheen totdat er weer een nieuwe kerstfilm op Netflix verschijnt. Dit keer is het er één met Vanessa Hudgens in de hoofdrol en dankzij de trailer hebben we nú al zin om ‘m met een dekentje en grote kop warme chocolademelk te kijken.

Lees ook: Zalig zwijmelfeest! Netflix komt met zoetsappige kerstfilm en die wíl je zien

In ‘The Princess Switch’ botst Stacy, een normale vrouw uit Chicago, per toeval tegen haar lookalike Margaret, de Hertogin van Montenaro. Ze zijn natuurlijk enorm verbaasd dat ze identiek op elkaar lijken, maar maken er wél gebruik van; de twee ruilen van leven (‘It takes two’-met-de-Olsen-Twins-vibes all over). Dat levert natuurlijk een hoop opmerkelijke maar ook hilarische taferelen op, zo onthult de trailer al enigszins.

Benieuwd? ‘The Princess Switch’ wordt op 16 november verwacht op Netflix. Bekijk hieronder alvast de trailer:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: still uit video