Zalig zwijmelfeest! Netflix komt met zoetsappige kerstfilm en die wíl je zien

Afgelopen winter vielen we masaal in katzwijm bij het zien van de Netflixfilm A Christmas Prince. Het mierzoete clichéverhaal ging er in als zoete koek, iets waar de streamingdienst komende Kerst opnieuw op hoopt met weer een hagelnieuwe feestdagenfilm.

Lees ook

De 8 lekkerste feelgood-films op Netflix om je herfstdip tegen te gaan

Meteen in de stemming

December lijkt nog ver weg, maar echt, over 62 dagen is het alweer kerstavond. Netflix heeft daarom alvast een eerste, kers(t)verse trailer van de film The Holiday Calendar online gegooid en die brengen je meteen helemaal in de stemming.

Pure magie

In The Holiday Calendar zien we Kat Graham (uit The Vampire Diaries) als getalenteerde, maar amper werkende fotografe, die vastzit in de sleur van het kleine dorpje waar ze woont. Dat verandert als ze een antieke adventskalender van haar opa krijgt, die magische krachten lijkt te bezitten. Elke keer als ze een vakje opent, treft ze iets aan wat vervolgens in haar echte leven voorkomt. Zal de kalender haar naar de liefde van haar leven leiden?

Eerder dan je denkt

Naast Kat spelen ook Quincy Brown, Ron Cephas Jones en Ethan Peck in de film. En je hoeft niet te wachten tot het kerst is, want op 2 november kun je al van het romantische kerstspektakel genieten. Bekijk de zalige trailer in onderstaande video.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still