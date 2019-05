Aftellen! Deze films en series verschijnen in juni op Netflix

Er staat weer een nieuwe maand voor de deur en dat betekent dat Netflix weer een hoop nieuws voor je in petto heeft. En juni wordt wat betreft kijkvoer een fantastische maand, want er worden meerdere pareltjes toegevoegd aan het aanbod van de streamingsdienst.

We dachten dat we het nooit zouden zeggen, maar als het mooie weer de komende maand nog even uitblijft, vinden we dat helemaal niet erg! Met de nieuwe toevoegingen van Netflix is binnenblijven namelijk absoluut geen straf.

Series

Black Mirror

Op 5 juni verschijnen er drie nieuwe ‘technohorror’-verhalen in de Black Mirror-reeks. Wat voor verschrikkingen de hoofdrolspelers te wachten staat blijft vaag, maar dat is natuurlijk ook een beetje de bedoeling. We zien dat één aflevering draait om popster Miley Cyrus!

Designated Survivor

ABC was na twee seizoenen wel klaar met de Designated Survivor Tom Kirkman. Gedoe achter de schermen, en stijgende productiekosten zorgden ervoor dat de serie vorig jaar werd geannuleerd. Netflix durfde het wél aan, en nam Designated Survivor gewoon over. President Kiefer Sutherland begint op 7 juni aan zijn derde termijn.

Dark

De Duitse serie Dark wordt wel vergeleken met de Amerikaanse Netflix-kraker Stranger Things. Begrijpelijk, want beiden draaien om verdwenen jongetjes en op de achtergrond spelen nog wat bovennatuurlijke zaken. Dark is de wat rauwere van de twee, met meer nadruk op dood, verderf en geweld. Vanaf 21 juni staat het tweede seizoen online.

Glee

De grootste losers van de McKinley High School vinden elkaar in het schoolkoor, onder leiding van Will Schuester (Matthew Morrison). De club bestaat uit buitenbeentjes, paradijsvogels en kneuzen, die elk worden geconfronteerd met vooroordelen of problemen thuis. Glee verenigt drama, met zang- en dansnummers. Daarnaast is de serie af en toe hilarisch door de off-beat humor! Glee verschijnt op 30 juni op Netflix.

Jessica Jones

Het derde, laatste seizoen van Jessica Jones komt er binnenkort aan. Of juni gehaald wordt is onduidelijk, maar dat de serie nog een keer genoemd wordt in de briefing van juni moet haast wel betekenen dat het niet lang meer kan duren… Helaas is dit de laatste van de Netflix-Marvel-series.

Films

Ocean’s Thirteen

Na het geweldige Ocean’s Eleven verscheen Ocean’s Twelve, waarin George Clooney en co. het véél te druk hadden met feestvieren om een goede film te maken. Dat lesje had men voor Ocean’s Thirteen wel geleerd: deze sequel is weer een stuk beter dan het matige tweede deel. Je ziet ‘m vanaf 2 juni.

Annabelle: Creation

Op 4 juli verschijnt de nieuwste film over de horrorpop Annabelle. Netflix springt hier slim op in, door op 13 juni de voorganger Annabelle: Creation online te gooien!



Dunkirk

Regisseur Christopher Nolan toont op indrukwekkende wijze de aftocht van de Britse militairen uit Frankrijk, vroeg in de Tweede Wereldoorlog. Totaal omsingeld wachten de soldaten op het strand, niet wetende of er hulp komt. De helpers lopen zelf ook tegen verschillende gevaren aan, zoals deserteurs en rondvliegende bommenwerpers. Te zien vanaf 15 juni.

Man Of Steel

Superman vliegt op 23 juni je huiskamer in, in Man Of Steel. Binnenkort zien we Henry Cavill terug als computerheld Geralt Of Rivia, in de The Witcher-serie op Netflix.

The Equalizer

Denzel Washington speelt een oud-spion en marinier, die beloofd had voortaan vreedzaam te leven. Hij doet z’n best, maar een stel boeven dwingt hem om weer in oude gewoontes te vervallen. Keiharde actie, vanaf 27 juni.

Shaft

Samuel L. Jackson keert terug als de legendarische detective John Shaft, althans de neef van de originele Shaft (Richard Roundtree). Zijn zoon, inmiddels óók FBI-agent, komt in de problemen en heeft het ‘old skool’ instinct van de andere Shafts nodig om een moord op te lossen. De film werd al een tijd geleden aangekondigd; toen was nog niet bekend dat hij hier alleen op Netflix te zien zou zijn, op 28 juni. In de Verenigde Staten draait de film wel in de bioscoop.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: iStock