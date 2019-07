Het was één van de grootste Entflix-hits van afgelopen najaar: ‘The Haunting of Hill House’, met Hollands’ trots Michiel Huisman in de hoofdrol. Goed nieuws voor de liefhebbers: er is een nieuwe horrorserie van Netflix in aantocht van dezelfde makers!

Zit je dan, op dat eiland…

Regisseur Mike Flanagan en producer Trevor Macy zijn druk in de weer met hun nieuwe project Midnight Mass. De serie krijgt zeven afleveringen en volgt een geïsoleerde eilandgemeenschap die na de komst van een mysterieuze, jonge priester te maken krijgt met angstaanjagende gebeurtenissen.

Meer ‘spannende’ dingen

Wanneer Midnight Mass uitkomt is nog niet bekend, maar tot die tijd komen er nog genoeg producties uit van de makers. Ze zijn momenteel bezig met de film Doctor Sleep, het vervolg op Stephen King’s The Shining, die vanaf 7 november in de bios draait.

Bly Manor

Ook het tweede seizoen van The Haunting-franchise komt eraan met de nieuwe titel The Haunting of Bly Manor. Dit seizoen is gebaseerd op het boek The Turn of the Screw van Henry James en draait om een jonge vrouw die denkt dat haar twee oppaskinderen geesten zijn.

