Fan van de serie ‘YOU’? Dan wil je deze nieuwe Netflix-film héél graag zien

Kun je niet wachten tot seizoen twee van ‘YOU’ op Netflix staat? Wij ook niet. Gelukkig verschijnen er af en toe gelijkwaardige films en series om de wachttijd te doden. Zo kun je binnenkort op de bank ploffen voor ‘Secret Obsession’, een film waarin we stalker Joe ook zo hadden zien spelen.

Hier klopt iets niet

Oké, het is geen één-op-één kopie van Beck haar creepy boyfriend. Maar bij deze thriller bekruipt je ook het gevoel dat er iets niet helemaal in de haak is…

Waar gaat het over?

Jennifer, gespeeld door Brenda Song (The Social Network), is net getrouwd, maar weet door een ongeluk niks meer van haar verleden. Na deze traumatische avond ontwaakt ze in het ziekenhuis met geheugenverlies. Gelukkig is daar haar knappe man Russel om haar liefdevol te verzorgen. Maar is haar echtgenoot, een rol van Mike Vogel (Under The Dome, The Help) wel wie hij zegt dat hij is? Alleen al de trailer bezorgt je rillingen, dus we kunnen niet wachten tot we de film kunnen zien. Kijk en huiver.

‘Secret Obsession’ is vanaf 18 juli te zien op Netflix.

