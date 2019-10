Je ergste nachtmerrie: kind raakt vermist in ziekenhuis in nieuwe Netflix-film

Yes, het komt weer met bakken uit de lucht. Yes? Ja, want dat hoeven we ons niet schuldig te voelen dat we onder een dekentje op de bank eindeloos alle nieuwe Netflix-releases van deze herfst gaan bingen. Zo kunnen we niet wachten op de film ‘Fractured’, waarin de grootste nachtmerrie van iedere ouder werkelijkheid lijkt te worden…

Bizarre vermissing

Ray Monroe (Worthington) en zijn vrouw Joanne (Lily Rabe) maken iets verschrikkelijks mee. Hun dochter Peri komt zwaar ten val en belandt in het ziekenhuis. Terwijl de doktoren Joanne en Peri wegvoeren voor een CT-scan, besluit Ray in de wachtkamer te blijven. Na een tijdje vindt hij het wel érg lang duren en doet hij navraag bij de balie. Wat blijkt: de medewerkster constateerd dat Joanne en Peri nooit in het ziekenhuis zijn geweest.

In de war, of écht in de problemen?

Ray begint een onderzoek in het gebouw om zijn gezin weer compleet te maken. Is hij in de war, of herbergt het ziekenhuis een luguber geheim? Zodra Rays onderzoek het ziekenhuis verstoort, willen ze hem het liefst weg hebben. Uiteraard laat hij zich niet zomaar afschepen…

Aftellen

Fractured wordt geregisseerd door Brad Anderson, bekend van o.a. The Machinist (waarvoor Christian Bale in een wandelend skelet veranderde) en de populaire serie Fringe. Fractured verschijnt volgende week, op 11 oktober op Netflix.

