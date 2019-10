Ultiem chillen: 7x handige Netflix-trucs waarmee je veel meer uit je abo haalt

Netflix is een prima streamingsdienst, maar het is nogal eh… dwingend in hoe je de dienst moet gebruiken. De suggesties die je krijgt, het nogal opdringerige gepush met series; het is niet altijd prettig. Gelukkig zijn er meerdere manieren om je Netflix-keuzes wat meer naar je eigen hand te zetten. Kortom, tips & tricks!

Note: Netflix past de hele tijd van alles aan, dus wellicht werken niet alle tips op lange termijn, maar voorlopig zit je helemaal goed.

1. Van zichzelf afspelende ads…

Weet je wat irritant is? Dat Netflix automatisch preview filmpjes afspeelt. Stapeldol wordt je van al die bewegende beelden die je helemaal niet wil zien. En met een beetje pech heb je nog een spoiler te pakken ook. Wat je eraan doet? In de app helaas niets. Maar op je gewone scherm kun je er vanaf komen als je deze stappen volgt.

2. Testrijden, x2

Je kunt een maand proefdraaien voor niks. Dat mag gewoon van Netflix. Dat is handig als je twijfels of Netflix wel helemaal je ding is. Wellicht loont het de langere twijfelaar te weten dat je met een ander creditcardnummer en een ander emailadres opnieuw een proef-abo kunt nemen. Misschien niet de bedoeling, maar het kan dus wel.

3. Algoritmes (bleeeh)

Het is een beetje een kwaal van deze tijd: die eeuwige algoritmes die ‘zo goed mogelijk’ voorspellen wat jij wilt zien. Beetje irritant als je een brede interesse hebt of geen zin hebt in die eeuwige suggesties en bemoeizucht. Of als je niet wilt dat je huisgenoten zien dat je een ongezonde verslaving hebt voor bakprogramma’s (niks om je voor te schamen). Je kunt de algoritmes beïnvloeden door via Account/Kijkactiviteit onder Mijn profiel titels die je hebt gekeken te verwijderen. Het werkt pas na 24 uur, dat dan weer wel.

4. Creatief met profielfoto

Je kunt, en dat is best aardig, de profielfoto wijzigen in iets leuks. Kijk in het openingsscherm van ‘Wie kijkt er?’ eens bij ‘Profielen beheren’. Dan krijg je een lange lijst opties voor foto’s. Een hoop meuk, maar ook wat leuke dingetjes. En waarom een andere gebruiker van je account niet blij maken met een profielfoto van Will Smith? Of Eleven?

5. De codes, zo prachtig mooi

Er bestaan codes die je zoektocht op Netflix simpeler maken. Je kunt dus zoeken naar ‘groepen’ met behulp van een code die je achter deze URL plakt:

https://www.netflix.com/browse/genre/

En dat is handig. Netflix werkt met groepen, zoals ‘films van boeken’ of ‘Boksfilms’, ‘Film noir’, ‘LGBTI-drama’s’. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een code voor. Op internet circuleren de codes en hier vind je er ook een hele hoop. Ze maken je leven echt veel makkelijker, want eindelijk kies je zélf je suggesties, in plaats van die bloed irritante algoritmes.

6. Mag het geluid uit?

Je kent het wel, dat je Netflix opent en dan tettert er meteen zo’n teaser uit je boxen. Zit iemand daarop te wachten? Wij niet. Gelukkig staat rechtsonder een klein icoontje met zo’n luidsprekertje. Kun je het geluid mee uitzetten. En als je dan opnieuw inlogt blijft het heerlijk stil. Ahhhh, rust… Hoef je je mooie docu niet te starten met een keiharde teaser van Jumanji: Welcome to the Jungle.

7. Kijk je teveel?

Regelmatig te laat naar bed omdat je wéér te lang hebt zitten Netflixen? Peaky Blinders seizoen vijf in één nacht uitgekeken en jezelf terecht afgevraagd of dat niet een beetje overdreven is? Zet ‘Automatisch afspelen’ gewoon ’s uit. Dat kan onder ‘Account’, ‘Mijn profiel’ en dan ‘Instellingen voor afspelen’. Het kan helpen, als je bij aanvang van de volgende aflevering steeds denkt ‘ah, nog éventjes’. Moet wel leuk blijven, hè mensen?

Bron: Superguide | Beeld: iStock