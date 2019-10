O help: Netflix gaat het delen van accounts een stuk lastiger maken

Van Videoland tot Disney+ en natuurlijk Netflix: tegenwoordig zijn er een hoop verschillende streamingsdiensten die allemaal weer iets anders te bieden hebben. Niet heel gek dus dat je overal een abonnement op wil, maar de kosten lopen dan helaas wel flink op. De oplossing: een account delen. Maar daar wil Netflix een stokje voor steken.

Eén abonnement afsluiten, met meerdere vrienden of familieleden gebruik maken van dat ene account en de kosten splitten. Handig toch? Zo betaal je slechts een paar euro per maand voor Netflix, maar kun je tóch van alle series en films genieten die de dienst te bieden heeft. Want wie kijkt er nu niet al uit naar het derde seizoen van The Sinner? En de komende seizoenen van La Casa de Papel?

Eén huishouden

Netflix biedt drie verschillende abonnementen aan. Voor 7,99 euro heb je een basisabonnement, waarbij je op één scherm tegelijkertijd kunt bingen. Upgrade je ‘m naar een standaard abonnement (10,99 euro), dan kun je twee schermen gebruiken. Dan heb je ook nog het premium abonnement; voor 13,99 euro kun je dan op vier schermen tegelijkertijd netflixen. Hartstikke handig natuurlijk, maar de bedoeling van Netflix is dat je dat laatste abonnement binnen één huishouden gebruikt. Maar surprise, surprise: dat gebeurt uiteraard niet.

Experimenten

Greg Peters, chief product officer van Netflix, stelt dat ze op dit moment verschillende beperkingen aan het onderzoeken zijn, maar dat dit wel op een ‘klantvriendelijke manier’ moet gebeuren. Zo zou het inperken van het aantal IP-adressen per account tot de mogelijkheden behoren. Bovendien overweegt de streamingsdienst experimenten met waarschuwingen of het tijdelijk stopzetten van een account.

Concurrentie

We kunnen ons haast niet voorstellen dat het Netflix niet eerder opgevallen is, maar er is een reden waarom er ineens strenger op gelet wordt. Er komen immers steeds meer streamingsdiensten bij, wat de nodige concurrentie betekent voor het bedrijf. Het aantal nieuwe abonnees viel het afgelopen kwartaal dan ook flink tegen. Heb jij tips nodig om geld te besparen zodat je op iedere streamingsdienst een abonnement kunt nemen? Flair heeft ze voor je op een rijtje gezet.

