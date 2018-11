Oh, yes! De beste slechte kerstfilm van vorig jaar krijgt een vervolg

Weet je nog? Die slechte, zoetsappige kerstfilm op Netflix die we tóch massaal vier keer achter elkaar keken? Nou, er is een trailer van het tweede deel van de Hallmark-achtige film verschenen en de kerst-gekte is weer toegeslagen! Wij zetten A Christmas Prince: The Royal Wedding alvast bovenaan onze must-see-lijst.

Lees ook

Er komt wéér een nieuwe Netflix-kerstfilm aan, met Vanessa Hudgens in de hoofdrol

Een jaar later…

Vorig jaar maakte Netflix een hoop los met de kerstfilm A Christmas Prince. Niet zo gek dan ook dat ze er binnen een jaar een vervolg uitgooien. A Christmas Prince: The Royal Wedding (éven meeliften op de Meghan-en-Harry-hype van 2018) vindt een jaar nadat journalist Amber naar Aldonia vertrok plaats. Daar ging ze heen om een verhaal te tikken over toekomstige Koning Richard. Uiteraard werd ze verliefd op de royal en nu staat er bruiloft op de planning.

Koudwatervrees

Jammer alleen dat Amber nu even niet meer zeker weet of ze wel klaar is om koningin te worden. Op steun van haar hubby-to-be kan ze ook niet echt rekenen, want die verkeert in een landelijke politieke crisis die hem de kop kan kosten. Wie krijgt bij deze twee delen ook enorme The Princess Diaries (en deel twee: Royal Engagement) flashbacks?

Bijna kijken!

Hopelijk is de film weer net zo ‘goed’ als het eerste deel. A Christmas Prince: The Royal Wedding staat vanaf 30 november op Netflix. Samen met déze kerstfilms trouwens.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Hollandse Hoogte