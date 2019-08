Gek op neon? Hier scoor je de toffe verlichting nu voor een ‘schijntje’

Hartstikke leuk, al die lightboxes met tekst erop, maar anno 2019 willen we wat anders. Neon. Omdat het awesome is. Instagram en Pinterest barsten van de stijlvolle voorbeelden in diverse vormen en kleuren, maar vaak gaat het om prijzige exemplaren. Deze week scoor je de populaire lampen bij déze keten echter voor een schijntje (pun intended).

Voor ieder wat wils

Vanaf vandaag ligt de neon-like ledverlichting voor slechts €19,99 in de schappen van budgetsupermarkt Aldi. Je kunt kiezen uit verschillende vormen, waaronder een wolk en een pijl. Ook kun je je wanden opleuken met de woorden ‘home’ en ‘relax’.

Topdeal

De verlichting is voorzien van een gemakkelijke aan-uitschakelaar met timerfunctie én een dimmer met vier lichtniveaus. De afmetingen zijn circa 55 x 32-26 cm. Topdeal, als je het ons vraagt. Vandaag na werk via de Aldi naar huis?

