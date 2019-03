5x de mooiste Nederlandse boekverfilmingen om te kijken tijdens Boekenweek 2019

Hoe fijn een boek lezen ook is, soms hebben we gewoon meer zin in een film na een drukke dag. Om de prachtige Nederlandse verhalen te eren, zet de streamingsdienst Pathé Thuis vijf boekverfilmingen op een rij. Zo vier je de Boekenweek op een relaxte manier.

Lees ook

Read all about (f)it: deze boeken over gezond leven wíl je hebben

1. Knielen op een bed violen

Een van de meest succesvolle schrijvers uit de Nederlandse literatuur, Jan Siebelink, schreef dit boek in 2005. Hans en Margje leiden een gelukkig gezinsleven op hun kwekerij. Op een dag komt Hans een prediker tegen die zijn strenggelovige opvoeding aanwakkert. Hij raakt in de ban van het geloof en verliest zicht op de werkelijkheid. Met o.a. Barry Atsma en Noortje Herlaar.

2. Sonny Boy

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal beschrijft Annejet van der Zijl een onmogelijke maar ware liefde. Als de jonge Surinamer Waldemar en de oudere, gescheiden Rita elkaar ontmoeten is het meteen raak. Ze worden verliefd en kort na hun eerste ontmoeting blijkt Rita zwanger, een groot schandaal. De toekomst van het stel wordt daarnaast flink getest als ze tijdens de Tweede Wereldoorlog besluiten om Joden in huis te nemen.

3. Tonio

Op Eerste Pinksterdag 2010 fietst de 21-jarige Tonio naar huis na een avond uit met vrienden, maar komt nooit aan. Zijn ouders Adri F. Th. van der Heijden en Mirjam Rotenstreich worden geconfronteerd met het grootste verlies dat hun leven voorgoed verandert. Tijdens het rouwproces doet Adri het enige waar hij op dat moment toe in staat is: schrijven.

4. Zwaar Verliefd!

Deze Hollandse Sex & The City-film gaat over Isa. Isa is een tikkeltje onzeker over haar lijf en in de liefde. Als ze op een dag een labrador redt, valt ze als een blok voor zijn baasje. Ze besluit haar leven te beteren en Ruben, de perfecte man, aan de haak te slaan. Het boek is geschreven door Chantal van Gastel. Hoofdrollen in de film zijn voor Jim Bakkum, Barbara Sloesen, Abbey Hoes en Jamie Grant.

5. Nova Zembla

Een van de bekendste zee-expedities uit onze geschiedenis. In het 16e-eeuwse Amsterdam stelt Willem Barentsz een bemanning samen om op ontdekkingsmissie te gaan. De jonge Gerrit wordt door zijn baas meegestuurd met de expeditie om zijn mannelijkheid en liefde voor diens dochter te bewijzen. Tijdens deze legendarische reis hield Gerrit notities bij. Zijn verslag vormt de basis voor de film.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: still