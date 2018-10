Fantastisch nieuws voor griezelfans: er komt een NL’se Netflix voor horror

Nederland heeft er binnenkort een gloednieuwe streamingdienst bij! Let wel op: deze is níet bedoeld voor angstige bingewatchers. Horrify gaat op 30 oktober live en bezit meer dan 100 horrorfilms- en series. Perfecte Halloween-timing, niet?

Lees ook

Halloween vieren? Deze musthaves en sfeermakers wil je hebben

Gratis griezelen

“Horrify is de engste streamingdienst van Nederland. Vol met bloedstollende en angstaanjagende films, series en alles wat met horror te maken heeft”, zo schrijft de nieuwe streamer. Wie zich nú al registreert, maakt kans op een jaar lang gratis griezelen.

Aanbod

Snel door naar het belangrijkste: de films. Met Oculus, American Mary, Spasmo, Stake Land, Carriers en Tales of Halloween staan er nog geen absolute monstertitels op, maar wie weet hoe deze streamingdienst zich gaat ontwikkelen. Ook zitten er een aantal Italiaanse cultfilms bij en dat is… interessant.

Horror is wat de klok slaat!

Horrify gaat op 30 oktober live en kost je €6,95 per maand. Houd je het toch liever bij Netflix? Check dan het Halloween-aanbod. Ook zitten we momenteel nog volop in de nieuwste horrorsensatie, The Haunting of Hill House met Michiel Huisman.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: iStock