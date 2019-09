Montana Meiland openhartig over vertrek huisvriendin Caroline

Het was best een schok toen de huisvriendin van de Meilandjes terugkeerde naar Nederland. Toch was er geen reden tot paniek: ze zou het chateau gewoon weer komen versterken. Maar Montana Meiland denkt daar toch iets anders over.

Zij denkt namelijk dat Caroline voorlopig in Nederland blijft. “Je moet toch weer helemaal opstarten hier in Nederland, dus de beslissing om dan weer terug te gaan, is misschien weer moeilijker denk ik. Maar geen idee, dat is aan haar.”

Rusten

Caroline zou haar koffers hebben gepakt door heimwee en haar gezondheid, maar er zou ook onenigheid zijn met de familie Meiland. Montana heeft de huisvriendin sinds haar vertrek dan ook niet meer gesproken. “Daar heb ik niet zoveel meer van gehoord, maar volgens mij… moet die ook bijkomen. Die heeft zo hard gewerkt. Die moet rusten. Volgens mij gaat ze lekker op vakantie bijkomen.” Toch staat de deur altijd open en kan ze terugkeren naar Frankrijk. “Dat kan altijd.”

