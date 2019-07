Moet je zien: dit zijn de beste films van 2019 tot nu toe

We zijn over de helft van het jaar en dat betekent dat het de hoogste tijd is om de balans op te maken. Wat zijn de beste films so far die in 2019 zijn uitgekomen? Hieronder op een rij. Enne, we zijn natuurlijk héél benieuwd naar jouw mening.

The Farewell

Geschreven en geregisseerd door Lulu Wang, een soort alleskunner die perfect een van de thema’s van deze film weet te vatten: verschillen tussen de Chinese en Westerse cultuur. Nope, het is geen Crouching Tiger, Hidden Dragon. Een jonge vrouw gaat naar haar geboorteland, China, omdat oma binnenkort overlijdt. Alleen, oma mag het niet weten. Dus wordt er een bruiloft opgetuigd wat als dekmantel moet werken voor het afscheid van oma. Grappig, ontroerend, goed geacteerd. Alles eigenlijk.

Amazing Grace

Een bijzondere film, want het gaat hier om een documentaire met een hele oude opname van een concert van soul zangeres Aretha Franklin. Franklin is nog maar 30 jaar oud, en lijkt in persona nauwelijks op de diva die we nu kennen. Maar die stem… Heel veel juridisch getouwtrek ging vooraf aan het verschijnen van Amazing Grace. Franklin wilde eigenlijk niet dat de film gedraaid zou worden. Waarom? Daar bleef ze vaag over. Het is een heel bijzonder document geworden en een absolute bek-vol-tanden film (dit zijn trouwens de 15 leukste muziekfilms die we tipten).

Apollo 11

Nog een historisch project: Apollo 11 gaat over de eerste maanlanding in juli 1969. Reis terug in de tijd met de beelden van toen en voel hoe enorm het leefde. De docu is samengesteld uit 70mm archiefbeeld en meer dan 11.000 uur geluidsopnames. Geen franje, geen verteller: alleen maar oud materiaal. Spectaculaire editing (waarvoor ze ook een award kregen op Sundance 2019). Tip: check die ene vrouw die meewerkte. Dat werd later een beroemdheid en groot voorbeeld voor vele meisjes. Er was niet eens een toilet voor vrouwen in het hele gebouw, dus zo bijzonder was het toen dat ze überhaupt binnen kwam in het werkveld. Wel fan van een maanlancering? Wij zetten de beste ruimtefilms op een rijtje.

Toy Story 4

Animatie, jawel. En wat voor. Toy Story 4 is gewoon perfect in z’n soort. Grappig, een knoert van een verhaallijn en vlot. Het gaat er gewoon in als koek en dat betaalt zich uit. Het publiek is dol op Toy Story 4. En terecht. Bijrol ‘Forky’ kreeg meteen een spin-off op Disney+.

Yesterday

‘Hoe verzin je het?’ Dat is het gevoel dat je bij de film Yesterday krijgt. De film is van regisseur Danny Boyle (Slumdog Millionaire) en hij werkte samen met schrijver Richard Curtis (Love Actually en Notting Hill). Het resultaat laat zich raden: geweldig verhaal met een verbluffende originaliteit en innemende personages.

Spider-Man: Far From Home

Gewoon een lekkere kaskraker. Het is ook nogal wat, een zoveelste Spider-Man film maken en toch iedereen blij verrast achterlaten. Dus ere wie ere toekomt. De film wist het karakter Peter Parker heel goed neer te zetten, en dat wisten fans te waarderen. En ook een heerlijke film voor wie niet zo van superheldenfilms houdt.

Avengers: Endgame

En als we toch op de superheldentour zijn… Avengers: Endgame. Dit is dé kaskraker van 2019. Moeten nou nog vertellen over deze film om je te laten weten dat het een must-see is? Nee toch… Het enige dat je hoeft te weten is wanneer je een paar minuten al het filmgeweld uit kan glippen om snel naar de wc te rennen.

High Flying Bird

Een sportfilm van Netflix. De agent van een basketbalspeler neemt het op tegen de grote jongens in de sportwereld. Een film over commercie, macht en uiteraard, sport. Netflix laat toch maar zien dat ze niet alleen snelle projecten hebben zonder inhoud, maar goed, dat was ook al duidelijk in de Emmy Awards nominatielijst die zojuist bekend werd.

