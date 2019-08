‘Modern Family’-actrice Sarah Hyland in heerlijke nieuwe romcom ‘The Wedding Year’

Romcoms. Hoe afgezaagd ook, we love them. Zo kunnen we ook niet wachten op de nieuwe romantische komedie van de makers van ‘Legally Blonde’; ‘The Wedding Year’. Met ‘Modern Family’-actrice Sarah Hyland in de hoofdrol en ‘bruiloften’ als thema gokken wij op een prima wegkijker.

Overdosis bruiloften

De film vertelt over de 27-jarige Mara met bindingsangst. Haar relatie met haar vriend wordt enorm op de proef gesteld als zo’n beetje iedereen in haar omgeving in het huwelijksbootje stapt. Overleeft hun relatie zeven bruiloften in één jaar tijd? En zal Mara ooit zelf klaar zijn voor die volgende stap?

27 Dresses

The Wedding Year doet denken aan 27 dresses, waarin Katherine Heigl allesbehalve gelukkig in de liefde is, maar pijnlijk genoeg wel op bruiloft na bruiloft moet opdraven als bruidsmeisje. Jup, beetje gejat, maar daarom niet minder vermakelijk. Wij gaan ervoor.

Cast

Naast Sarah Hyland spelen enkele andere bekende acteurs in de romcom. Onder anderen Tyler James Williams (The Walking Dead), Jenna Dewan (Step Up), Anna Camp (Pitch Perfect) en Wanda Sykes (Bad Moms) en hebben een rol.

Lees ook

Déze nieuwe must watch-zwijmelfilm staat vanaf vandaag op Netflix

Fingers crossed

The Wedding Year verschijnt op 20 september in Amerikaanse bioscopen. Of en wanneer we in Nederland van de film kunnen genieten, is nog niet bekend. We hopen in ieder geval dat de film snel wordt opgepikt door Netflix of Videoland.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: First Showing | Beeld: Still