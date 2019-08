Eindelijk bekend: dít is wanneer we ‘Mocro Maffia’ seizoen 2 kunnen verwachten

Vorig jaar verscheen de serie ‘Mocro Maffia’ op Videoland en werd een instant hit. Een tweede seizoen kon dan ook niet uitblijven en werd al snel bevestigd, maar onduidelijk bleef wanneer we de nieuwe reeks kunnen verwachten. Tot nu.

Nog even geduld

Wie hoopte op een vervolg in 2019 moeten we helaas teleurstellen. Het tweede seizoen van de misdaadserie verschijnt pas in 2020 op Videoland. vanaf april 2020 te zien bij Videoland, heeft het videoplatform donderdag bekendgemaakt op Instagram.

Drugsbendes

Mocro Maffia draait om een vete tussen twee drugsbendes in Amsterdam en is gebaseerd op de gelijknamige roman van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. De serie, waarvan deel een vorig jaar verscheen, is ontwikkeld door acteurs Thijs Römer en Achmed Akkabi.

Cast

In de eerste reeks speelden Daan Schuurmans, Robert de Hoog, Achmed Akkabi en Nasrdin Dchar een rol. Ook onder anderen Mandela Wee Wee, Anniek Pheifer, Charlie Chan Dagelet en rapper Sevn Alias waren te zien. Of zij allemaal terugkeren, is nog onduidelijk.

De trailer van seizoen één:

