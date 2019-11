‘Mocro Maffia’-acteur Bilal Wahib licht tipje van de sluier op over seizoen 2

Het is alweer ruim een jaar geleden dat het eerste seizoen van ‘Mocro Maffia’ van start ging. Na het enorme succes van de eerste reeks kon een tweede seizoen niet uitblijven, en volgens Bilal Wahib (20) – beter bekend als Moshin Kaddouri a.k.a. Mo de Show in de serie – worden de nieuwe afleveringen nóg spannender dan de voorgaande.

We moeten nog even geduld hebben tot het tweede seizoen van Mocro Maffia op Videoland verschijnt, maar er wordt al wel een heel klein tipje van de sluier opgelicht. Veel mag Bilal er helaas niet over vertellen, maar hij kan één ding al wel verzekeren: “Ik kan wel zeggen dat het f*cking hard gaat worden”, verklapt hij in een interview met FunX. “Ik vind het tweede seizoen spannender.”

Nieuwe gezichten

Dat de tweede reeks bloedstollender wordt, heeft volgens Bilal te maken met verschillende dingen. Zo onthult de acteur dat er heel wat nieuwe gezichten voorbij komen. “Ik ben op veel draaidagen geweest en ze deliveren echt, dus het wordt wel echt vet.”

Voorjaar 2020

Ook bevestigt Bilal wanneer we de nieuwe afleveringen mogen verwachten. “April 2020 komt het uit”, klinkt het. Toen bekend werd dat er een tweede seizoen zou komen, zei acteur Achmed Akkabi al dat er enorm veel reacties waren binnen gekomen over de serie. “Het is echt bizar. We krijgen bijna dagelijks berichten van mensen die om seizoen twee vragen of zelfs een rol willen spelen in de serie.”

Amsterdamse onderwereld

Mocro Maffia gaat over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen de kortste keren hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De serie is gebaseerd op de gelijknamige roman van Wouter Laumans en Marijn Schrijver, en is ontwikkeld door acteurs Thijs Römer en Achmed Akkabi.

Cast

De hoofdrollen in de Videoland-serie worden gespeeld door Akkabi, Nasrdin Dchar, Robert de Hoog en Daan Schuurmans. Bekijk de trailer van het eerste seizoen in onderstaande video.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: RTL