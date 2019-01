Brrrr: zo bescherm je je mobiel tegen de kou

Een sjaal, muts, wanten, warme jas, goede sokken in sneeuwboots en misschien zelfs een thermoshirt onder je dikke trui. In de kou weten we onszelf aardig in te pakken. Maar dat je ook voor je telefoon moet zorgen in het winterse weer, daar sta je misschien niet bij stil.

Lees ook: Smerige schoenen door de sneeuw? Zo krijg je ze weer schoon

Want zo ‘smart’ is die phone van je niet in de kou. Extreem weer, dus ook als de temperatuur richting nul zakt, kan barsten op je scherm geven. En je batterij geeft het ook sneller op. Zo zorg je ervoor dat je mobiel de winter doorkomt.

Zorg dat-ie is opgeladen

Als je zeker wilt zijn dat je onderweg gewoon van je mobiel gebruik kunt maken, is het verstandig te zorgen dat-ie volledig opgeladen is als je weggaat. De kou slurpt namelijk energie van je batterij. Dus, als je er een hebt: neem je powerbank mee. Is het echt rete-koud en heb je je mobiel niet per se nodig? Zet ‘m dan uit. Als er geen elektriciteit door je telefoon gaat, kan-ie meer hebben.

Nu effe niet ja

Natuurlijk is het fijn om altijd en overal online te zijn, maar geloof ons, het is ook fijn om je mobiel eens niet voor je neus te hebben. Kijk eens om je heen, en nee, maak er geen foto van, maar houd je mobiel (lekker warm) in je zak.

Valt je mobiel plots uit? No worries, dat kan dus komen door de kou. Laat ‘m even uit, en stop hem voor zo’n twintig minuten in je zak. Daarna zal-ie het waarschijnlijk gewoon weer doen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock