Zeg dat het niet zo is: Milly en Joost uit ‘Married at First Sight’ gaan scheiden

Milly en Joost behoorden tot een van de vijf stellen die in het huwelijksbootje durfden te stappen zónder elkaar vooraf te ontmoeten. De twee bleken in eerste instantie de enige wetenschappelijke match met succes te zijn, maar helaas blijkt nu dat het toch niet mag baten voor het ‘Married at First Sight’-koppel.

Je leest het goed: Milly en Joost zijn niet meer. Een eindredacteur van Married at First Sight bevestigt het verdrietige nieuws aan RTL Boulevard en verklapt dat de twee nu de scheidingsprocedure in gaan.

Vrienden

Volgens de bron is Joost degene die de scheiding heeft aangevraagd. De reden hiervoor zou zijn dat Joost het moeilijk zou vinden dat de relatie het label ‘man en vrouw’ had, waardoor Milly zich gekwetst zou voelen. Ondanks alles gaat het stel als vrienden uit elkaar.

Mooi avontuur

In een eerder interview, toen de twee nog samen waren, vertelden Milly en Joost over hun deelname aan Married at First Sight. Destijds noemden ze het een “heel mooi avontuur” en verklapten ze na het programma een LAT-relatie te hebben. Ondanks de grote afstand tussen hun woonplaatsen, deden de twee er alles aan om elkaar zo vaak mogelijk te zien. Wat de drijfveer voor beiden was om überhaupt mee te doen aan MAFS? ““Ik dacht, ‘Ik word 30, ik doe nog een keer iets geks. Laat de wetenschap het maar uitzoeken”, verklaarde Milly. Joost stond wel open voor een experiment. “Niet met swipen, maar op basis van de wetenschap.”

Carlo

Onlangs werd bekend dat er een nieuw seizoen van Married at First Sight aankomt, met niemand minder als Carlo Boszhard als presentator. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Peter van der Vorst, die eerder dit jaar programmadirecteur van RTL werd.

