Gisteravond startte op RTL4 een gloednieuw seizoen van ‘Miljoenenjacht’. Ruud Hessing was de gelukkige die bij Linda achter de desk koffertjes mocht openen, maar wellicht opende hij er net een paar te veel…

Eerst gokken, dan mokken?

Ruud – oud-raadslid in Oegstgeest en voormalig wethouder in Leiden – gokte, mede op advies van zijn vrouw Anneke, iets te lang door en verliet daardoor het programma met een matig bedrag. Het stel had het plan met het grote bedrag van 358.000 euro van de bank al uitgestippeld: een fijn huis of appartement aan het Italiaanse Comomeer. Toch sloegen ze het bedrag af en besloten er vol voor te gaan; er zat immers nog een bedrag van twee miljoen in het spel. Zou dit de koffer van Ruud zijn? Hij wilde immers in Italië buren worden van filmster George Clooney. Daarvoor zou hij toch iets meer geld bij elkaar moeten sprokkelen.

Dan maar met de vouwwagen?

Helaas werd dat plan door zijn neus geboord toen hij tot drie keer toe een hoog bod afwees en de koffer met twee miljoen uit het spel verdween. Het eindbod van de bank, een ‘schamele’ 18.000 euro, accepteerde hij toen maar met opgeven hoofd (bekijk het fragment onderaan dit artikel). Zelfs de verliezende finalist won nog meer dan het dubbele bedrag, namelijk 37.700 euro. En dat werd op Twitter volop besproken. “Dat wordt dit jaar toch weer met de vouwwagen naar het Comomeer”, grapt nog iemand. Toch is 18.000 euro niet het laagste bedrag dat is gewonnen bij Miljoenenjacht. Een deelnemer uit Venlo won in 2015 eens 10 euro.

Wat nou sorry voor laag bedrag @PostcodeLoterij

Heel veel mensen die hier erg blij mee zijn. #miljoenenjacht — Carla (@Carla_D_16) March 3, 2019

Ruud zet snel de Prosecco aan zijn mond #miljoenenjacht — Márit Winkelman (@marit_winkelman) March 3, 2019

Hoi, hoe was jou dag?

Och, ik had eerst € 350.000,-, daarna twee ton. En ik ging uiteindelijk met maar € 18.000,- naar huis. #miljoenenjacht — André van Duin (@Andere_VanDuin) March 3, 2019

Wie had dat gedacht? Van 358 duizend euro en een huisje in de Italiaanse zon, naar 18 duizend euro en een stacaravan op de camping bij ome Ron.#miljoenenjacht pic.twitter.com/XZTm5SD3nh — Thoiiss! (@ThijsH16) March 3, 2019

Dat wordt dit jaar toch weer met de vouwwagen naar het #comomeer #ruud #miljoenenjacht 🤦‍♂️ — Bart Caris (@BCaris) March 3, 2019

#miljoenenjacht zat je in de politiek…. Voel je nu ook eens hoe het is als er geld bij je weg gegraaid wordt…. pic.twitter.com/qXVU8JoCLs — Marcel (@lecramreknoj) March 3, 2019

18.000 euro is meer dan niks

Veel Twitteraars merkten ook op dat ze wél blij zouden zijn met het bedrag. “Wat nou sorry voor laag bedrag Postcode Loterij? Heel veel mensen die hier erg blij mee zijn”, schrijft iemand op nadat Winston beschaamd de 18.000 euro bij de thuiswinnaar langs komt brengen.

Steen, papier, …?

Het gekelderde bedrag was niet het enige wat leefde bij de kijkers thuis. In de laatste ronde voor het finalespel maakte de Brabantse Eric van de Sande een blunder. Bij de laatste kans om door te gaan moest hij het bekende spelletje aanvullen dat gespeeld wordt om beslissingen te maken. Linda somt op: “Steen, papier en…”. “Kool”, aldus Eric. Dat werd niet goedgekeurd, want het juiste antwoord was ‘schaar’ (duh). Met 3.000 euro mocht hij het spel verlaten.

RT @pimmarkering: Laatste kans om door te gaan naar de volgende ronde en dan zeg je dit.. 😆 #miljoenenjacht pic.twitter.com/Xa3CAfCd8r — HabboDuck (@HabboDuck_NL) March 3, 2019

Het o zo pijnlijke fragment:

Bron: Libelle | Beeld: Still