Opnieuw gigántische misser in ‘Miljoenenjacht’ door ‘voorgevoel’ van Linda

In ‘Miljoenenjacht’ gaan deelnemers regelmatig met tonnen naar huis. Helaas vallen de resultaten dit seizoen ietwat tegen. Ging er onlangs al een deelnemer naar huis met ‘maar’ 18.000 euro, gisteravond zag finalist Peter zich genoodzaakt voor ‘slechts’ 29.000 euro op de knop te drukken, nadat het bod van de bank een enorme vrije val maakte na een slechte kofferkeuze. Ai.

Speltip 1: níet luisteren naar Linda

En die slechte keuze, is misschien een béétje de schuld van presentatrice Linda de Mol. Voorafgaand aan de finale sprak zij uit een sterk voorgevoel te hebben dat er deze uitzending een hoog bedrag gewonnen zou worden. Die uitlating bleef hangen bij Peter, met alle gevolgen van dien…

Goed begin

In de eerste ronde gaat de deelnemer uit Zundert allemaal voor de wind. Hij weet de tweede vraag het snelst juist te beantwoorden. Als hij mag kiezen tussen een prijs uit een van de vijf koffers of een plek in de volgende ronde, kiest hij voor dat laatste. Ook in de tweede ronde wil het allemaal wel lukken. Peter start achter de tweede desk en eindigt na vier vragenrondes achter de eerste desk. Samen met Karel belandt hij in de halve finale. Dan wordt het spannend. Gaat een van de mannen drukken voor een geldbedrag, of wordt de finalist bepaald door middel van een simpele rekensom? Als de teller steeds verder oploopt, wordt het Karel na een tijdje toch te heet onder zijn voeten. Hij drukt voor een mooi bedrag van 38.500 euro.

Kleine kans

En dat betekent dat Peter de finalist is van deze aflevering. In het begin loopt het allemaal gesmeerd en de bedragen die de bank biedt, lopen steeds hoger op. Met na een tijdje nog acht overgebleven koffers in het spel, krijgt de gepensioneerde aardbeienkweker een bod van 184.000 euro voor zijn koffer 12. Als hij doorgaat, moet hij nog twee koffers openmaken. En met de koffer van 2.5 miljoen en de 2 miljoen nog in het spel wil hij die gok wel wagen. De kans dat hij beide hoge bedragen eruit vist, is immers niet zo heel groot.

Laatste gok

Dus besluit Peter nog een laatste gok te wagen. En dat had-ie beter niet kunnen doen, want het gaat helemaal mis. Peter haalt beide hoge bedragen eruit, tot grote schok van het publiek (de beelden zijn vermakelijk). De bank biedt dan nog ‘slechts’ 29.000 euro voor zijn koffer en met nog één hoge koffer in het spel durft Karel niet nogmaals een gok te nemen. Verstandig, want na het accepteren van het ‘lage’ bod blijkt de volgende koffer die hij geopend zou hebben het hoge bedrag te bevatten. De keuze van Peter wordt op Twitter volop besproken:

Bekijk hier de uitzending terug; het fragment begint bij minuut 56.20.

Alle winnaars in de studio van #miljoenenjacht hadden de hoofdprijs, behalve de finalist. #zuur — Thijs Verhoeven (@ThijsVerhoeven) March 24, 2019

Pijnlijk, nee zeggen tegen 184.000 euro, en vervolgens 155.000 euro verliezen. Er zijn dagen dat ik ze niet heb. #miljoenenjacht — je suis John (@je_suis_John_) March 24, 2019

Moet je maar niet zo hebberig zijn, nee zeggen tegen 184.000 euro, en naar huis met 29.000 euro… #miljoenenjacht — Juliëtte Damoiseaux (@JDamoiseaux) March 24, 2019

Ik vind het wel sneu hoor. Ik had het hem wel gegund. En ik denk dat iedereen nog wel een rondje had gegokt met nog 8 koffers over. Ik in ieder geval wel. #miljoenenjacht — Monique Stegehuis (@stegehuisje1970) March 24, 2019

Jeetje hij heeft gedrukt voor €29.000 #miljoenenjacht — Jessy 🐬 (@_jesske) March 24, 2019

Van €184.000,- naar €29.000,-…… #miljoenenjacht , een rondje te ver door gespeeld. — René (@ReMu33) March 24, 2019

Bron: Libelle | Beeld: Still