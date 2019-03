Kijkers ‘Miljoenenjacht’ achterdochtig na extréém geluk van kandidate

Zondagavond: tijd voor het spannende spelprogramma Miljoenenjacht. Opnieuw streden vijfhonderd deelnemers om een plek in het beroemde koffertjesspel, waarbij één kandidaat wel heel erg opviel door het bizarre geluk dat ze de hele avond leek te hebben…

Driedubbel geluk

Ingrid uit Rosmalen zat in het vak dat allereerst een e-reader won. Fijn! Maar totaal onverwachts wist Ingrid zich vervolgens niet één keer te plaatsen voor de volgende ronde, maar twéé keer.

Bizar toeval

Toen ze voor het eerst werd uitgekozen door het goede antwoord te geven, koos ze ervoor om geen koffer te openen, maar mee te spelen voor een plaats in de finale. Vervolgens gebeurde er iets bizars; bij een volgende vraag in de zoektocht naar de overige kandidaten belandde de computer opnieuw bij háár na het geven van een goed antwoord – Linda de Mol had het even niet meer. In plaats van een plaatsing in de volgende ronde (want die had ze al natuurlijk), koos ze ditmaal wel een grote koffer met een prijs erin. Daarmee won ze ook nog eens een dure en luxe geluidsinstallatie voor thuis.

Verbazing alom

Te zien aan de reacties uit haar vak, waren haar stadsgenoten net zo verbaasd als zijzelf over de dubbele plaatsing. Maar ook de mensen thuis waren verrast. “Heel heel raar dit”, schrijft iemand. “Is de computer van Miljoenenjacht op tilt geslagen?”, vraagt een ander achterdochtig.

Bizar hè, de kans dat er op straat een olifant op je kop valt is groter 😂😂 — Bono (@whenlovecomes2) March 10, 2019

Linda is SHOCKED #miljoenenjacht — Anouk Hater (@AnoukHater) March 10, 2019

Heel heel raar dit #miljoenenjacht — ♛ Pauly ♛👸🏽 (@PaulyGhiry) March 10, 2019

Is de computer van de #miljoenenjacht op tilt geslagen? 2x dezelfde persoon een prijs #hoedan pic.twitter.com/oo4QDs4I2T — Gerrit Wermink (@gerritwermink) March 10, 2019

En je ziet haar denken: ooo god en wie moet dat systeem gaan aanleggen…?!#miljoenenjacht — Marinka Vredegoor (@MA_Vredegoor) March 10, 2019

Dit is echt BIZAR 😂😂 #Miljoenenjacht — Marc (@randomlymarc) March 10, 2019

En die notaris vraagt zich niet af of de computer bij #miljoenenjacht niet een ietsiepietsie beetje corrupt is? 2 keer winnen is mij iets TE toevallig. Gebeurde laatste uitzending vorig seizoen ook al. — Cherishe_77 🥂 (@Cherishe_77) March 10, 2019

En daarbij doet iemand nog wel een heel opmerkelijke ontdekking. Wat blijkt? Het stemkastje zou na de eerste overwinning geblokkeerd moeten worden.

Toch wel grappig dat #miljoenenjacht der eigen spelregels overtreedt. pic.twitter.com/nG9bRE9PQQ — kelly schiks (@miss_dribster) March 10, 2019

Lekker bezig

Na al dat geluk had je het al een beetje zien aankomen: natúúrlijk was het Ingrid die zich wist te plaatsen voor het finalespel. Met koffer nummer 21 was ze van plan een hoog geldbedrag binnen te slepen en ze toonde flink wat lef tijdens het spelen van het spel. Haar durf werd beloond: de bank gaf haar biedingen van 78.000, naar 146.000 tot een uiteindelijk bod van 188.000 euro. Dat laatste bod nam ze in alle blijdschap aan. “We zijn tevreden, meer dan tevreden”, reageerde ze namens haar man en haarzelf. Haar eigen koffer bleek 750.000 euro te bevatten, dus ze had hem wel een stuk goedkoper verkocht, maar Ingrids avond kon niet meer stuk.

Wat denk jij over de dubbele plaatsing? Toeval, of was er meer aan de hand? Bekijk hier de aflevering van gisteravond terug.

