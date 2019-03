Zou het? Michella Kox onthult wie de deelnemers zijn van ‘Temptation Island VIPS’

Het huidige seizoen van ‘Temptation Island’ is nog volop aan de gang, maar het speculeren over de VIPS-editie is ook alweer een tijdje bezig. Hoewel nog niet officieel bekend is gemaakt wie er meedoen aan het tweede seizoen, denkt Michella Kox – aka de roddelkoningin van het programma – te weten welke BN’ers de relatietest aangaan.

“Het is Nationale Vrouwendag en ik heb voor iedere vrouw die van Temptation houdt een leuke, leuke roddel”, schrijft Michella op Instagram. “Want er zijn bekenden van mij onderweg naar Thailand en laten daar nou de VIPS inzitten!”

Volgens Michella gaat het om voormalig verleiders Pommeline en Fabrizio, YouTuber Thomas Cox (die moesten we even googelen) en zijn vriendin en Channah van Ex On The Beach en haar vriend. Daarnaast zou een onbekend stel afreizen om mee te doen aan de ultieme relatietest. Oh oh, zou Michella gelijk hebben?

Bron: Show | Beeld: Temptation Island VIPS