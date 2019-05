Met deze trucs geef je je planten nooit meer teveel water (en blijven ze dus leven)

Nú ga je goed voor je kamerplant zorgen. Deze gaat níét dood. Je zorgt ervoor dat je plant geen watermoment mist. En geeft ‘m zelfs wat extra liefde in de vorm van extra water. Totdat hij na een paar weken geel kleurt en slap gaat hangen… Veel planten verdrinken namelijk als je ze té veel water geeft. Oeps. Met deze slimme trucjes geef je planten nooit meer te veel water én blijven ze leven:

Tip 01: Vergeet de gieter

In plaats van je planten water te geven met een gieter, kun je beter elke week enkele kleine ijsblokjes in de aarde leggen. Doordat het ijs langzaam smelt, nemen de wortels het water op het juiste tempo op en verdrink je je planten niet. Leuk klusje voor de kindjes!

Tip 02: Omarm plastic flesjes

Verzamel enkele plastic flesjes en vul ze met water. Draai de dop erop en maak nu met een schaar een gaatje in de dop. Draai de fles om en plant ze in de aarde met de dop naar beneden. Het water zal nu geleidelijk in de aarde druppelen waardoor je planten nooit te veel water krijgen.

Tip 03: Fles versus bokaal

Kies een fles of een bokaal, vul die met water en zet hem naast je plant. Let erop dat de fles of bokaal ietsje hoger staat dan je bloempot. Neem nu een nylon of katoenen koordje. Leg dat aan de ene kant in het water en aan de andere kant duw je het in de grond van je plant. Je planten zullen ook op die manier geleidelijk aan water krijgen en niet te veel.

App-tips

Nogal vergeetachtig? Download de app Plantsome. Je voert simpelweg je plant in en daarna berekenen zij aan de hand van het lokale weerbericht, de hoogte van je plant en de hoeveelheid licht wanneer en hoeveel water je plant nodig heeft. Daarna krijg je een melding op de dag dat je plant water nodig heeft en ook over hoeveel je nu precies moet gieten.

Geen idee welke plant je hebt? Dan kan je ook hun hulp inschakelen. Het is namelijk wel handig om te weten met welke plant je te maken hebt, de een heeft meer water nodig dan de ander. Enfin, download Plantifier: een andere app waar je simpelweg een foto van je huisplant invoert en andere gebruikers je vertellen welke het is.

