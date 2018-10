5 dingen die mensen met een opgeruimd huis iedere dag doen

Is jouw huis altijd een zooitje en wil je het vanaf nu over een andere boeg gooien? Neem eens een voorbeeld aan mensen die wél altijd een schoon en opgeruimd huis hebben, zij hebben namelijk zo hun dagelijkse gewoontes.

Lees ook: Je kledingkast opruimen voor het nieuwe seizoen: zo ga je te werk

Iedereen heeft zo’n vriendin die áltijd een opgeruimd huis heeft. Al-tijd. Hoe doet ze dat toch? Door iedere dag een paar dingen te doen, lukt het jou ook:

1. Bed opmaken

Mensen die altijd een opgeruimd huis hebben, maken iedere ochtend meteen hun bed op. Ook als ze geen tijd hebben; dan trekken ze op z’n minst hun lakens even recht en schudden ze de kussens op. Door deze simpele handeling oogt de slaapkamer al meteen een stuk netter.

2. ’s Ochtends de vaatwasser legen

Óf de avond van tevoren al. Begin je de dag met een lege vaatwasser, dan kan de vaat zich niet opstapelen op het aanrecht. Je kunt de vieze borden en gebruikte glazen namelijk meteen in de afwasmachine schuiven, en hoeft geen moeite te doen om een plekje ervoor te vinden.

3. Opbergen

Opgeruimde types hebben overal een vaste plek voor. Een doosje waarin alle opladers verzameld worden, check. Een bakje met alle ongeopende brieven, check.

4. Meteen weggooien

Ben je stiekem lichtelijk shopverslaafd en staat de postbode dagelijks aan jouw deur met een enorm pakket? Maak dan ook iedere dag een wandeling naar de papierbak om de dozen weg te gooien, en laat het vooral niet liggen. Hoe langer je wacht, hoe meer moeite het kost om alles bij de papierbak te krijgen.

5. Nooit naar bed wanneer de keuken vies is

Heb je uitgebreid gekookt en is de keuken ontploft? We snappen dat je geen zin hebt om een uur in de keuken te staan om alles schoon te krijgen, maar het is nóg vervelender als je de volgende dag de keuken in loopt en het is een rommeltje. Je kunt immers nergens goed bij en je zal zien dat nét alle koffiekopjes smerig zijn wanneer jij je eerste bakkie van de dag wil zetten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Popsugar | Beeld: iStock