Dít is de meest voorkomende opruimfout volgens Marie Kondo

Wil je een opgeruimd huis, dan is Marie Kondo je redder in nood. Haar nieuwe Netflixserie – waarin ze Amerikaanse gezinnen helpt in hun zoektocht naar orde – is dan ook een regelrechte hit.

Lees ook: Zien: dankzij deze nieuwe Netflix-serie wordt opruimen appeltje-eitje

Een van de belangrijkste levenslessen van Marie Kondo is dat al je spullen een ‘thuis’ moeten hebben. Oftewel, alle rondzwervende dingen moeten de prullenbak in. Maar zo’n vaste plek voor je spullen moet wél functioneel zijn. En als het op kledingkasten aankomt, is dat volgens de opruimgoeroe vaak niet het geval.

Thuis

Heb je bijvoorbeeld een stapel kleding in de kast liggen die veel weg heeft van de Toren van Pisa, dan zou het probleem niet in de kwantiteit maar de plek kunnen zitten. ‘Door je spullen een thuis toe te wijzen, kun je ze daar aan het eind van de dag weer herbergen en de ruimte netjes houden’, aldus Marie Kondo. ‘Maar vraag jezelf ook af of die plek ruim genoeg is of dat het item een nieuw thuis nodig heeft.’

Win-win

De Japanse opruimkoningin raadt aan om de indeling van de lades te veranderen en eens kritisch te kijken naar je hangende kleding. Kan dat niet beter opgevouwen worden of andersom? Daarnaast geeft ze als advies om je kleding te sorteren op categorie in dozen. Door al die dingen te doen, voorkom je dat je kledingkast ontploft. En daarmee raak je veel minder snel iets kwijt. Win-win!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.