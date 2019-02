In de zwijmelmodus: 12 x de meest romantische Valentijnsfilms op Netflix

Het is bijna weer tijd voor de meest romantische dag van het jaar. Of je nu Valentijnsdag viert of niet, een film kijken met je partner (of een lieve vriendin) klinkt altijd als een goed idee. Daarom hebben wij speciaal voor de thuisblijvers de meest romantische valentijnsfilms op een rij gezet. Kunnen jullie lekker knus tegen elkaar aan liggen. Met chocolade.

1. To All The Boys I’ve Love Before

Zeker kijken als je deze film, die we inmiddels al klassieker mogen noemen, nog niet gezien hebt. Een heerlijk teenage drama, maar met een flinke dosis humor én leuk voor jong en oud.

2. Set It Up

Set It Up is een typische Amerikaanse rom-com waar jullie gegarandeerd samen van gaan genieten. In de film worden twee workaholics aan elkaar gekoppeld door hun assistenten. Zullen ze verliefd worden?

3. Brasserie Valentijn

De Nederlandse Valentijnsfilm Brasserie Valentijn mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Georgina Verbaan schittert als eigenaresse van een populair restaurant. Wanneer het restaurant propvol zit op Valentijnsdag, staat opeens haar oude liefde voor haar neus.

4. Bridget Jones’ Diary

Oh Bridget, we zijn de tel kwijt van het aantal keren dat we om haar in een deuk hebben gelegen (of met plaatsvervangende schaamte hebben toegekeken). Van forever single tot… twee mannen die om haar vechten?

5. Nappily Ever After

Deze Netflix Original staat sinds een paar maanden op Netflix. Wanneer een vrouw erachter komt dat haar huwelijk niet meer te redden valt, besluit ze haar leven drastisch te veranderen. Inclusief een compleet ander kapsel.

6. Breakfast at Tiffany’s

Mooooonriver, alleen bij het horen van het bekende nummer in deze film kom je in een romantische stemming. Breakfast at Tiffany’s heeft alles wat een goede romantische film hoort te hebben: croissants, diamanten, humor en een zoenscène in de regen. En dan hebben we het nog niet eens over de legendarische actrice Audrey Hepburn.

7. Alex Strangelove

Een grappige, maar ook hele mooie film over een Amerikaanse tiener die niets liever wil dan zijn maagdelijkheid verliezen met zijn vriendinnetje Claire, maar uiteindelijk gevoelens krijgt voor een jongen.

8. Eat Pray Love

Deze film is gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Elizabeth Gilbert. Julia Roberts speelt Liz, die na haar scheiding besluit de wereld te verkennen en een zoektocht begint naar ware liefde.

9. Down With Love

Deze film speelt zich af in de jaren ’60, met een compleet andere Renée Zellweger dan in de Bridget Jones-serie. De feministische columniste Barbara Novak (gespeeld door Zellweger) en rokkenjager en journalist Catcher Block (Ewan McGregor) zijn elkaars tegenpolen, maar ja, je weet wat ze daarover zeggen…

10. Alles is Liefde

Hoewel het verhaal zich afspeelt tijdens de intocht van Sinterklaas en die periode daarna, ademt deze film romantiek – dus ja, op Valentijnsdag kun je ‘m zeker nog eens kijken. Meerdere mooie liefdesverhalen in één film en een all-time favourite van ons allemaal.

11. The Kissing Booth

Vorig jaar was deze film één grote hit. Wederom een teenage drama vol clichés, maar dat maakt ‘m juist zo leuk. De knappe broer van Elle’s beste vriend brengt haar het hoofd op hol. Zal hun geheime romance ook geheim blijven?

12. Valentine’s Again

Nog een Valentijnsfilm die zo zoet is dat het glazuur bijna van je tanden barst. Hoofdrolspeelster Katherine heeft geen geluk in de liefde en tot overmaat van ramp beleeft ze Valentijnsdag iedere keer opnieuw, totdat ze de ware heeft gevonden. Lekker dan.

