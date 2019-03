Opnieuw lagere kijkcijfers voor ‘De Luizenmoeder’: waar gaat het mis?

Waar de kijkcijfers van het eerste seizoen van ‘De Luizenmoeder’ keer op keer stegen, wordt het tweede seizoen met de week minder goed bekeken. De vierde aflevering trok alsnog bijna 3,1 miljoen kijkers (waar hebben we het ook eigenlijk over), tóch zo’n 1,1 miljoen kijkers minder dan twee weken geleden. What’s happening?

Lees ook: Even lekker lachen: dit zijn de beste momenten van ‘De Luizenmoeder’ tot nu toe

De eerste aflevering van het tweede ‘De Luizenmoeder’-seizoen leverde gemengde reacties op, twee weken later stroomde Twitter vol met teleurgestelde tweets. Ron Vergouwen, mediadeskundige van RTL Boulevard, denkt dat het komt doordat de serie slachtoffer is geworden van haar eigen succes.

Verschuiving

Voor kijkers met schoolgaande kinderen was de serie een feest der herkenning, en juist die kracht lijkt het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ te verliezen. “Daarnaast zat het succes van de serie hem vooral in het feit dat de kinderen slachtoffer waren van de leraren”, aldus Vergouwen. “Er speelde van alles boven het hoofd van het kind en dat werkte, op een grappige manier confronterend voor de kijker. In de tweede serie gaat het vooral tussen de verhoudingen van de docenten onderling. En dat is jammer.”

Hype

Daarnaast speelt het gedoe rondom de serie – neem bijvoorbeeld het gerucht dat Diederik Ebbinge aka directeur Anton meer geld wilde verdienen – een rol volgens de mediadeskundige. “De serie is zo’n gigantisch succes en daardoor zo’n hype. Het lullige is, ze kunnen er zelf niks aan doen. En iedereen kijkt, je hebt zelfs het gevoel dat je iets mist als je een aflevering mist, maar daardoor komt er ook nu pas kritiek. Mensen gaan zich nu afvragen: was het wel goed? Ze krijgen nu simpelweg last van dat enorme succes.”

Kerstfeest

De vierde aflevering, die afgelopen zondag werd uitgezonden, stond in het teken van het jaarlijkse kerstfeest op basisschool De Klimop. Volgens de kijkers was deze weer als vanouds; op Twitter zijn een hoop positieve reacties te lezen. Vooral Hannah’s uitspraak over de ‘klokhuisallergie’ en de dubbelzinnige zin ‘de engel trad bij haar naar binnen’ vielen in de smaak. Lees maar mee:

Een groot en recht geschapen man 🤣 #DeLuizenmoeder — Robin 📏🛠🔩 (@paazverhalen) 3 maart 2019

Geweldig zo herkenbaar dat kerstdiner hahahah #luizenmoeder #deluizenmoeder alle allergieen en intoleranties… — Monique (@Suniek) 3 maart 2019

Dit was wel een hele leuke aflevering van de #luizenmoeder. Schaterlachen. #jezusinjehartoleole — Martine Evertsen (@ellenmartinus) 4 maart 2019

Zo genoten van #DeLuizenmoeder, was weer geniaal. Echt alles zat erin verwerkt: al die allergieën van kinderen tegenwoordig, het kerstdiner op school, multiculti problematiek, de leegte zonder kerstverhaal en inhoud en heel veel meer. Top TV met subtiele humor! #Luizenmoeder — Jette (@xxxjettexxx) 4 maart 2019

#Luizenmoeder was weer geweldig — Michel de Jong (@mitchdejong) 4 maart 2019

Geweldige aflevering, met lach én traan! Moest toch echt wel even slikken bij de laatste scène #luizenmoeder — Inge (@IngeWierda) 3 maart 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Late Night | Beeld: AVROTROS