Ai: Matthijs van Nieuwkerk onder vuur na eerste aflevering ‘College Tour’

Matthijs van Nieuwkerk kan qua kijkcijfers terugkijken op een geslaagde eerste ‘College Tour’. Maar de reacties van kijkers zijn een stuk minder enthousiast. Op Twitter regent het negatieve reacties…

Matthijs heeft het stokje overgenomen van Twan Huys, die een paar maanden geleden overstapte naar RTL. Gisteravond maakte de DWDD-presentator zijn debuut in College Tour, met strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq als eerste gast. Ruim een miljoen mensen schakelden in. Prachtige kijkcijfers – alleen Twans uitzending met Willem Holleeder als gast trok meer kijkers. Maar over de presentatiekunsten van Matthijs zijn kijkers minder te spreken.

Ergernissen

Kijkers ergeren zich mateloos aan de presentator, die volgens velen te veel aan het woord is. ‘Matthijs kon zijn mond weer niet houden. Bijzonder irritant,’ reageert Twitteraar. ‘Hij hoort zichzelf zó graag dat hij ook alles herhaalt,’ schrijft een andere kijker op sociale media.

Er hadden meer vragen van de studenten mogen komen.

Matthijs kon zijn mond weer niet houden. Bijzonder irritant. Liet haar niet uitspreken en zat er nogal nonchalant bij.

De advocaat was verhelderend en interessant.

Bron: Twitter | Beeld: NTR Beeldbank