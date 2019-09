Huilen van het lachen: Martien Meiland doet boekje open over passies náást wijn

Dat Martien Meiland (58) dol is op wijn, is geen geheim. Maar wat houdt de flamboyante man nog meer bezig? In ‘Ranking the Stars’ vraagt presentator Paul de Leeuw hem het hemd van het lijf, maar al gauw komt de aap uit de mouw.

Het nieuwe seizoen van Ranking the Stars is vorige week van start gegaan bij RTL5 en kijkers waren het er unaniem over eens: deze afleveringenreeks is nu al de beste van allemaal. En ja, dat komt allemaal door Martien, bekend van Chateau Meiland. Vanavond kunnen we ons weer opmaken voor een gloednieuwe uitzending en ook die belooft weer hilarisch te worden.

Laat me met rust

Ook dit keer lijkt Martien weer de ster van de avond te worden. Althans, als we een voorproefje op de uitzending mogen geloven. Hierin vraagt Paul namelijk naar de hobby’s van Martien, wat voor een hoop gelach zorgt in de zaal. “Heb je weleens iets gedaan aan surviving, of zo?”, vraagt de presentator, waarop Martien antwoordt: “Nee joh, ik hou helemaal niet van sport. Laat mij met rust.”

Vreselijk

Paul besluit het er niet bij te laten zitten en vraagt of Martien weleens iets geks heeft gedaan. “Heb je weleens op een nudistencamping gestaan?”, klinkt het. “Hou ik ook niet van, bloot”, licht hij toe. En skiën? “Oh nee, veel te koud.” Diepzeeduiken? “Nee, waarom zou ik? Vreselijk… nee joh, dat moet ik allemaal niet.”

Thank you, next

Als Paul de vraag stelt of Martien weleens heeft gemasturbeerd, is hij er klaar mee. “Doe niet zo vervelend”, zucht hij. “Volgende!”

Overdosis Martien

Martien Meiland keert de komende weken terug in Ranking the Stars, dat je elke woensdag om 20.30 uur bij RTL5 kan kijken. Natuurlijk kunnen we ook nog van hem genieten in Chateau Meiland. Dit wordt iedere maandagavond uitgezonden bij SBS6.

