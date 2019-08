Nog meer Meiland! ‘Martien wordt de presentator van nieuw programma’

Als iemand het hart gestolen heeft van heel televisiekijkend Nederland, is het Martien Meiland wel. Gelukkig hoeven zijn fans niet lang te wachten tot hij weer op de buis te zien is met zijn chateau, en daarbij kunnen we ook nog váker van de flamboyante man genieten. Hij gaat namelijk aan de slag als presentator, zo onthult hij in een interview.

In Weekend onthult Martien het nieuwe gezicht te worden van het toekomstige programma Cash or Trash. Waar het programma om draait, kan hij helaas nog niet loslaten. “Ik heb eerlijk gezegd alweer veel te veel verteld”, zegt hij. “Ik weet namelijk niet eens of al bekend mocht worden dat ik het ging presenteren.”

Geen details

Ter verduidelijking heeft NU.nl de programmamakers aan de tand gevoeld, maar ook vanuit Talpa wordt niet veel meer bekend. “We zijn inderdaad bezig met een nieuw format waar Martien Meiland een rol in speelt. Op dit moment kunnen we daar verder nog geen details over prijsgeven.”

Seizoen 2

Eén ding dat zeker is, is dat Martien over een paar weken weer te zien zal zijn in Chateau Meiland. In het nieuwe seizoen zal onder meer te zien zijn hoe de familie Meiland verder gaat met de verbouwingen van het huis en de tuin, maar óók al de eerste gasten ontvangt. Daarnaast steken ze de handen uit de mouwen om de eerste bruiloft op bij Chateau Marillaux te organiseren.

Ik vertrek

In eerste instantie werden Martien en zijn vrouw Erica bekend door het programma Ik vertrek, waarin het stel een kasteel omtoverde tot een succesvol hotel. Dit hielden de twee niet al te lang vol; wegens heimwee keerden ze na twee jaar weer terug naar Nederland.

