Eindelijk antwoord: zijn Ronald en Monique uit ‘Married at First Sight’ na hun valse start nog samen?

Waar een lang en gelukkig huwelijk in eerste instantie uitgesloten leek te zijn voor Ronald en Monique, was er even later toch hoop voor het ‘Married at First Sight’-koppel. Na een dagje varen en paardrijden zoenden de twee, wat Monique – die aan het begin van de huwelijksreis opbiechtte geen seksuele klik te voelen – “zeker niet onprettig” vond. Maar de hamvraag is nu natuurlijk: is het stel nog samen?

Na een valse start tussen Ronald en Monique leek het even alsof het tóch iets ging worden tussen de twee. De bruid zag immers in een grote fout te hebben gemaakt en te snel haar oordeel geveld te hebben, maar op dat moment was het voor haar kersverse man helaas al te laat.

Gekwetst

Het ging Ronald niet in de koude kleren zitten dat Monique zo negatief was aan het begin. “Ik was de eerste dagen zo gekwetst, dat was onbeschrijfelijk”, laat hij weten in Married at First Sight. “Misschien was het dan wel allemaal anders gelopen, maar nu niet.”

Jammer

Samen met presentator Peter van der Vorst blikt het koppel nog één keer samen terug op het liefdesexperiment. Tijdens dat gesprek zegt Ronald dat het misschien beter was geweest als het huwelijk niet door was gegaan. “Je had wel je twijfels”, zegt hij tegen Monique. “Het was een heel mooi begin (…) Maar dat je dan sommige dingen gaat meemaken, dat ze anders is dan dat ze zich normaal voordoet. Dat is bij mij toch een beetje apart geworden.” Dat hij en Monique geen match zijn, noemt-ie erg jammer.

Reacties

De twee zijn dan ook niet meer samen. Monique: “Ik had al het gevoel dat dit hem niet ging worden, dus bij deze heb ik besloten van je te scheiden.” Zo reageert twitterend Nederland op de breuk:

Monique kan dan wel een bitch zijn. Maar Ronald is degene die haar kuste en het idee gaf dat er toch nog wat in zat. Mannen… Alles voor die slinger. #mafs — Margot v W (@WieMargot) 2 juni 2019

Breng Ronald niet op ideeën. Hij speelde al eerder met Monique door haar langdurig te zoenen, terwijl hij al klaar was met haar. #mafs — Jolanda van Dam (@JolandavanDam00) 2 juni 2019

Als ik Ronald was, zou ik een week lang net doen alsof ik iets ga appen. ‘Ronald is aan het typen…’ En dan weer alles weghalen natuurlijk. #mafs — Sze-Wing Tang (@swing76) 2 juni 2019

Zou het een vriendin kunnen worden van je Ronald? Aaah gossie verlos die man alsjeblieft #mafs pic.twitter.com/QbOJOYPTKk — Maris (@maristwit70) 2 juni 2019

Yep. Die Ronald heeft al een vervelende relatie achter de rug en heeft dus duidelijk geen zin meer in zi’n fruitcake als Monique. #MAFS pic.twitter.com/20pqbiO4lg — Joe Dalton (@Joe_Dalton_NL) 2 juni 2019

EN RONALD, die denkt. Tv programma of niet, ik hoef Monique niet meer. GO Ronald #mafs — marcel koertshuis (@marcel_hgl1970) 2 juni 2019

