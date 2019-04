Zó leuk! Patty en Bram van ‘Married at First Sight’ verwachten eerste kindje

Bijzonder nieuws voor Bram en Patty, de állereerste succesvolle match uit het populaire programma ‘Married at First Sight’. Het stel trouwde vier jaar geleden tijdens het eerste seizoen van het programma en verwachten nu hun eerste kindje samen.

Succesverhalen

Gisteravond startte een gloednieuw seizoen van het programma waarin onbekenden elkaar het jawoord geven. De eerste uitzending trapte af met een update van de succesverhalen van de show. Zo ontdekten we dat Chantal en Nikolai uit seizoen twee nog steeds dolgelukkig zijn samen, maar ook dat Patty en Bram nog samen zijn en toe zijn aan een fantastische nieuwe stap in hun relatie; een kindje!

In de wolken

De 41-jarige Bram en de 35-jarige Patty zijn in de wolken met het babynieuws. In de uitzending onthulden ze meteen of het een meisje of een jongetje wordt door een ‘gender reveal-taart’ open te snijden. En Patty krijg versterking thuis, want de binnenkant van de taart was hartstikke roze – een meisje it is! Wanneer Patty precies uitgerekend is, is nog onbekend.

Lees ook

Gematcht dankzij de wetenschap

In het programma Married at First Sight is worden kandidaten aan elkaar gekoppeld, op basis van allerlei fysieke en psychologische onderzoeken. Wetenschappers besluiten uiteindelijk wie er het beste bij elkaar passen en in het huwelijksbootje moeten stappen.

Ook RTL Boulevard besteedde aandacht aan de start van het nieuwe seizoen én het grote nieuws van Patty en Bram:

Bron: Libelle | Beeld: Still