Say what? Aflevering ‘Married at First Sight’ neemt héél onverwachte wending voor Ronald

Toen Monique en Ronald van ‘Married at First Sight’ op huwelijksreis waren en zij opbiechtte zich niet aangetrokken te voelen tot haar kersverse man, leek een lang en gelukkig huwelijk te zijn uitgesloten. Maar de aflevering van gisteravond nam een héél onverwachte wending.

Monique stak het niet onder stoelen of banken op de eerste avond van hun huwelijksreis: ze voelde geen seksuele klik met Ronald. Hij reageerde teleurgesteld, en vroeg de volgende dag zijn beste vriend Stefan om raad. Die adviseerde hem om voor zichzelf te kiezen en er een leuke vakantie van te maken, als vrienden. Zo gezegd, zo gedaan. Daarmee leken Ronald en Monique, ondanks hun hoge slagingskans, definitief geen match.

Lange zoen

Het gematchte stel besluit er het beste van te maken, en gaan samen varen en paardrijden. Ineens lijkt Monique van gedachten te veranderen. “Het was een dag om nooit te vergeten en ik weet zeker dat hij er ook zo over denkt”, zegt een enthousiaste Monique. “De laatste paar dagen die ik met hem doorbracht, denk ik toch: kom op, laten we nog een poging wagen!” Ze geeft toe dat ze misschien te snel heeft geoordeeld. “Als je hem eenmaal leert kennen, is het een hele toffe vent. Dat heb ik nu wel ondervonden.” Als het stel terugkeert naar de hotelkamer, gebeurt er iets onverwachts. “Toen zaten we op bed en toen gaf ‘ie mij opeens een zoen. En het was echt een hele lange zoen (…) Ik vond het zeker niet onprettig”, aldus Monique.

Lees ook

Just say yes: ‘Married at First Sight’ is op zoek naar nieuwe kandidaten

Afwijzing

De Married at First Sight-kandidate is om: ze wil het tóch proberen, en neemt hem even apart. “Ik wil ons toch nog een kans geven om de deur een klein stukje open te zetten”, geeft ze toe. Maar voor Ronald is het te laat. “Het heeft voor mij zo’n impact gehad dat ik niet wist wat ik wel en niet moest doen. Je mag best weten dat ik een goede vriend heb gebeld, die mij als advies gaf dat ik hier ook voor mezelf was. Zo van: probeer er alsnog van te genieten. Ik vond het leuk om met jou hier op vakantie te zijn, leuke dingen te doen. Maar daar scheiden onze wegen.”

Kijkers reageren verdeeld op de mislukte romance tussen Ronald en Monique:

Dat gekke Monique het niet juist heeft aangepakt, is duidelijk.. Maar dat Ronald haar nu een verkeerd beeld heeft gegeven na die gezellige avond met die laaaange zoen, is ook duidelijk… #mafs — Nagelboutique Entre Nous (@Marit_van_Duin) 26 mei 2019

Toch lijkt Ronald me een moeilijke man om een relatie mee te hebben. Weet eigenlijk niet waarom. Vind Monique en Ronald ook totaal geen match dus de wetenschappenlijke aanpak hierin ontgaat mij totaal. Gun ze beiden een leuke nieuwe partner. #mafs — Cherishe_77 🥂 (@Cherishe_77) 26 mei 2019

Zoenen met Monique heeft geen betekenis voor Ronald en lijkt achteraf meer op een wraakactie. #mafs — Elphy 💙 (@elfjeElphy) 26 mei 2019

#mafs tja Monique je was wel erg snel met je mening maar steekt hand in eigen boezem… Ronald jammer dat jij iemand geen 2e kans gunt #wordtvervolgd — Kris ✌ (@KristyFoppele) 26 mei 2019

Het is Monique wel wat tegengevallen dat ze sinds ze terugzijn van huwelijksreis geen enkel teken van leven meer heeft gehoord van Ronald… Vrouw, kijk even de afleveringen terug.. Ach ach ach… Iets met een plaat voor je hoofd?! #mafs — ヽ(ヅ)ノᒪƖƐᔕ (@VinoCampo_) 26 mei 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story.nl | Beeld: RTL Beeldbank