Stop de persen: ‘Married at First Sight’-koppel Nick en Maxime heeft tóch weer contact

Nick en Maxime hadden vanaf het begin zo veel vuurwerk, dat vrijwel niemand zag aankomen dat hun huwelijk geen stand zou houden. In de slotaflevering van ‘Married at First Sight’ gaven ze aan elkaar daarna nooit meer te spreken. Maar het liep anders.

Nick had niet genoeg gevoelens voor Maxime, waardoor hij na de samenwoonperiode de handdoek in de ring gooide. Maxime wilde, ondanks een paar twijfels, nog ontdekken over er meer was. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat Nick en Maxime gisteravond aankondigden te scheiden. De twee wilden daarmee het hoofdstuk afsluiten.

Lees ook

‘Married at First Sight’-deelnemers Milly en Joost verklappen of ze nog steeds samen zijn

Contact

Na de opnames, die er voor het stel al een tijd op zitten, hadden ze inderdaad een tijd geen contact. Totdat de uitzendingen op tv kwamen. “We zijn toen gaan appen, over hoe het met ons ging en wat we van de uitzendingen vonden. Vandaag de dag spreken ze elkaar zo’n twee à drie keer per week”, onthult Nick. “We hebben zo’n bijzonder avontuur samen gedeeld, dat schept een band. We zien ook foto’s van elkaar op Instagram, daar hebben we het dan weer over.” De liefde is echter niet opgebloeid. Nick is nog steeds single.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.