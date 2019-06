‘Married at First Sight’-deelnemers Milly en Joost verklappen of ze nog steeds samen zijn

Vijf stellen durfden het aan: trouwen zonder elkaar ooit eerder ontmoet te hebben. Uiteindelijk bleek slechts één stel een succesvolle wetenschappelijke match te zijn. Joost en Milly vertellen hoe het nu met ze gaat.

De trouwringen zitten nog steeds om hun vingers: Cupido heeft écht raak geschoten bij Joost en Milly. “Een heel mooi avontuur”, noemen de tortelduifjes hun deelname aan Married at First Sight. Het stel heeft op dit moment een LAT-relatie. Ondanks de grote afstand tussen hun woonplaatsen, proberen ze elkaar zo vaak mogelijk te zien. “We gaan naar elkaar toe”, vertelt Joost in RTL Boulevard. “Afgelopen weekend zijn we nog samen geweest. Toen is zij naar mij gekomen.”

Wetenschap

Ronald Molendijk vraagt zich af waarom het jonge stel meedeed aan het programma. “Ik dacht, ‘Ik word 30, ik doe nog een keer iets geks. Laat de wetenschap het maar uitzoeken”, verklaart Milly. Joost stond wel open voor een experiment. “Niet met swipen, maar op basis van de wetenschap.”

Camera’s

Ondanks dat ze een partner aan Married at First Sight hebben overgehouden, hebben ze wel een aantal dingen onderschat. “Je trouwt met iemand die je niet kent. Je weet niet wat hij belangrijk vindt, en moet ook rekening houden met je eigen emoties”, vertelt Milly. “En je leert direct elkaars familie kennen”, vult Joost aan. Maar het moeilijkste vonden ze de aanwezigheid van de camera’s. “Soms denk je, ga weg met die camera. Laat me dit lekker zelf uitzoeken”, aldus Milly.

