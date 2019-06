‘Married at First Sight’ eindigt voor Pascal en Mirjam in een drama

Ze begonnen voorzichtig aan hun romance, maar al gauw leken Pascal en Mirjam een goede match. In de slotaflevering van ‘Married at First Sight’ blijkt het huwelijk echter tóch een fiasco te zijn.

Pascal zag zijn kersverse vrouw, die hij voor de bruiloft nog nooit had ontmoet, meteen zitten. Ook tijdens de huwelijksreis en de samenwoonperiode kon hij zijn ogen niet van haar af houden. Mirjam zei ‘warme gevoelens’ te hebben voor Pascal, maar helemaal overtuigd was ze nog niet. In de laatste aflevering van Married at First Sight blijkt dat Mirjam uiteindelijk toch te veel twijfels heeft.