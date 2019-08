Leuk nieuws: er komt een ‘Married at First Sight’-baby aan!

Een deelname aan ‘Married at First Sight’ loopt helaas niet voor ieder koppel uit op een sprookje. Zo werd gisteren nog bekendgemaakt dat Milly en Joost gaan scheiden. Voor andere stellen is het wél meant to be. Bram en Patty – bekend van het eerste seizoen van het programma – werden eerder deze maand de trotse ouders van dochter Puck, en nu blijkt er nóg een ‘MAFS’-baby onderweg te zijn.

Chantal en Nikolai durfden het in het tweede seizoen van Married at First Sight aan om het huwelijksbootje in te stappen zónder elkaar vooraf ontmoet te hebben. Dat het liefdesexperiment goed uitgepakt heeft voor de twee moge duidelijk zijn. Het stel verwacht een eerste kindje!

Stress

“Ik deed de test alleen, moet ik heel eerlijk bekennen”, verklapt Chantal voor de camera’s van RTL Boulevard. “Ik zat op het toilet en zag de uitslag, en ik schoot eerlijk gezegd wel een beetje in de stress. Achteraf ging ik toch nog maar even de achterkant van het doosje lezen; wanneer is het nou positief of niet?”

Verrassing

Pas toen ze zeker wist dat ze zwanger was, lichtte ze Nikolai in. “Toen ben ik toch maar even naar hem toegegaan en heb ik gezegd: joh, wil je even kijken hoe dit precies werkt? Toen zei hij: er moet een plusje op je test komen te staan.” Op dat moment schoof Chantal de test onder zijn neus. “Hij viel eigenlijk meteen stil, dat was wel heel grappig. En hij schrok ook. Het is gewoon echt waar, we zijn gewoon zwanger. Dat was wel heel leuk. Toen hebben we gehuild. Van blijdschap, dat zeker weten.”

Lees ook

Zeg dat het niet zo is: Milly en Joost uit ‘Married at First Sight’ gaan scheiden



Nieuwe presentator

Komende editie van het programma zal voor het eerst niet gepresenteerd worden door Peter, nu hij programmadirecteur van RTL is geworden. Dít bekende RTL-gezicht neemt het stokje van hem over.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: RTL