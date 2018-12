Maroeska over ophef ‘Heel Holland Bakt’: ‘Het wordt ontzettend uit z’n verband getrokken’

Afgelopen zondag was het tijd voor de eerste aflevering van een gloednieuw seizoen ‘Heel Holland Bakt’. Hierna ontstond meteen een rel, want verdient Maroeska het wel om in de race te zijn voor de titel ‘beste thuisbakker van Nederland’? De kandidate reageert.

Lees ook: Kijkers ‘Heel Holland Bakt’ twitteren erop los en voorspellen nu al wie er gaat winnen

Tijdens de uitzending van ‘Heel Holland Bakt’ ging het los op Twitter. Een oplettende kijker herkende Maroeska en was klaarblijkelijk niet de enige. De deelneemster werd herkend van haar succesvolle kookboek, dat genomineerd was voor de verkiezing van het ‘Gouden Kookboek 2018’. ‘Types zoals Maroeska zouden eigenlijk niet mee mogen doen’, klonk het. En: ‘Maroeska heeft al een (heel mooi) kookboek uitgebracht, ben ik de enige die dat raar vindt?’

Uitlachen

Naast de schrijfster van haar kookboek ‘Hoe Dan?! Favoriete recepten uit de zeven keukens van Maroeska Metz’ werkt de Noord-Hollandse als cateraar. Veel kijkers vinden het om die redenen oneerlijk dat ze de strijd aan mag gaan om de felbegeerde titel, maar volgens Maroeska wordt het ontzettend uit z’n verband getrokken. ‘Een kok zou me uitlachen als hij me zag cateren.’

Bijna failliet

In ‘De Ochtendshow’ op NH Radio geeft Maroeska toe de commotie te begrijpen, maar leuk vindt ze het uiteraard niet. ‘Ik ben gewoon een veel te enthousiaste hobbykok. En een hobbykok is nog geen patissier.’ Ze vertelt een eigen cateringbedrijf te zijn begonnen om iets bij te verdienen. ‘Ik ben van huis uit ontwerper van meubels’, aldus de ‘Heel Holland Bakt’-kandidate. ‘Alleen een paar jaar geleden werd ik opgelicht en was ik bijna failliet. Toen ben ik iets gaan zoeken om bij te verdienen.’

Terugtrekken?

Of alle ophef haar te veel wordt? ‘Alle opnames zijn allang achter de rug, dus er is helemaal geen sprake van dat ik me terugtrek of zo’.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NH Nieuws | Beeld: Omroep MAX